Estée Lauder es llança per Puig en plena operació 'Bellesa Reinventada': retallarà costos en 1.386 milions d'euros i ajustarà un 11,3% de la plantilla
La companyia estatunidenca té en marxa un pla de reestructuració en el qual participen el BBVA i entitats com JPMorgan, Bank of America, Citibank o BNP Paribas
Monique Zamora Vigneault
La possible "combinació de negocis" entre el gegant estatunidenc de bellesa, Estée Lauder, amb el conglomerat de luxe català, Puig, es produeix en plena reestructuració del grup nord-americà en el marc del seu Pla de Recuperació i Creixement dels Beneficis, un programa de retallades operatives que ascendeix fins als 1.600 milions de dòlars (1.386 milions d'euros).
Aquest programa, integrat dins de la seva estratègia, denominada com a Bellesa Reinventada (Beauty Reimagined, en anglès), culminaria en un ajustament de la seva força laboral que podria afectar a entre 5.800 i 7.000 empleats, equivalent a un 9,3% o un 11,3% de la seva plantilla, respectivament, segons ha reconegut la companyia davant la Comissió de Borsa i Valors dels Estats Units (SEC, per les seves sigles en anglès). El grup cosmètic preveu que la major part d'aquests ajustaments s'executin al llarg de l'exercici fiscal d'aquest any, mentre que el conjunt del pla es completarà el 2027.
La multinacional que dirigeix la família Lauder arriba, per tant, a la taula de negociació amb Puig en un moment complicat per al seu balanç. En aquest sentit, el deute supera els 7.300 milions de dòlars (6.329 milions d'euros), segons reflecteixen els seus últims comptes. A més, Estée Lauder també compta amb un ràting creditici amb perspectiva negativa per dues de les anomenades Big Three: S&P i Moody's.
La companyia, que disposa de marques de bellesa icòniques sota el seu paraigua, com Mac o Bobby Brown, s'ha recolzat en una estructura de liquiditat que prové de dues línies de crèdit sindicades per la gran banca, per un import que ascendeix fins als 3.500 milions de dòlars (3.000 milions d'euros).
El BBVA dona suport a Estée Lauder
Aquest suport bancari ja compta amb grans jugadors de la banca espanyola. El BBVA figura com una de les entitats financeres dins d'una línia de crèdit revolving (RCF) de 2.500 milions de dòlars (2.167 milions d'euros) amb venciment al juny de 2029, segons ha pogut comprovar EL PERIÓDICO, a més d'un grapat d'entitats de la gran banca com JPMorgan, Bank of America, Citibank o BNP Paribas. A diferència d'un préstec tradicional, una línia revolving permet a una companyia accedir a liquiditat de manera recorrent dins del sostre que fixen les entitats financeres.
Respecte a Puig, en paral·lel, la companyia amb seu a l'Hospitalet de Llobregat també ha continuat el seu ajustament financer en els últims mesos, amb tres nous préstecs signats en 2025 per un total de 235 milions d'euros i 889 milions d'euros en línies de crèdit no disposades a tancament de juny, segons els seus últims comptes. Les condicions estan lligades al control accionarial de la família.
Estée Lauder ha advertit en els últims mesos sobre la tisorada al seu ràting creditici a través d'un fullet remès a la Comissió de Borsa i Valors dels Estats Units (SEC, per les seves sigles en anglès). "És probable que els canvis en les nostres qualificacions creditícies donin lloc a variacions en els nostres costos de finançament", han advertit. "Les nostres qualificacions creditícies també influeixen en el cost de les nostres línies de crèdit renovables. Una rebaixa de les nostres qualificacions creditícies podria reduir la nostra capacitat per a emetre paper comercial a llarg termini i probablement augmentaria els costos relatius de finançament", han conclòs des de la companyia.
Més enllà del balanç, totes dues signatures s'han vist afectades per la crisi que travessa el luxe en els últims anys. Tant Puig com Estée Lauder van ser esquitxats per la fallida dels magatzems de luxe Saks Fifth Avenue i han figurat entre els principals 30 creditors. En aquest sentit, Estée Lauder disposa d'una exposició de 15,9 milions de dòlars (13,7 milions d'euros) a la fallida, mentre que l'exposició de Puig se situa en 12 milions de dòlars (10,3 milions d'euros).
Fonts d'Estée Lauder no han respost a les peticions d'informació d'aquest diari.
