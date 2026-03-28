Ocupació pública
El Govern aplicarà les 35 hores a 250.000 funcionaris a l’abril
López anuncia un acord de reducció de la jornada amb els sindicats que reverteix una ampliació horària efectuada el 2012
Cada ministeri ha de pactar internament la mesura, per la qual cosa es preveu una entrada en vigor progressiva
Gabriel Ubieto
El Govern reduirà a partir de mitjans d’abril la jornada laboral dels empleats públics de l’Administració General de l’Estat (AGE) a 35 hores setmanals. Així ho va anunciar el ministre de Transformació Digital i Funció Pública, Óscar López, ahir en un acte organitzat per Eldiario.es . La retallada horària afectarà uns 250.000 treballadors, de la Seguretat Social, el SEPE, els ministeris o altres organismes estatals; es començarà a aplicar a partir de mitjans d’abril, i pot generar un efecte cascada en aquells ajuntaments que encara no han reduït pel seu compte la jornada dels seus empleats.
L’Executiu va tancar negociacions ahir amb CCOO, la UGT i CSIF per revertir l’ampliació horària que ha estat regint des del 2012, quan l’Executiu de Mariano Rajoy, en ple context de retallades, va augmentar la càrrega horària dels funcionaris de les llavors 35 hores setmanals fins a les 37,5 hores setmanals.
López donarà compliment a mitjans d’abril, ja que falta per rubricar la instrucció que donarà aplicació a la norma, a un compromís que tenia firmat el Govern però pendent d’aplicar des de fa quatre anys. El 2022, la UGT i CCOO –aleshores sense l’ok de CSIF– van tancar un acord de diferents potes. Una era la salarial, amb increments a diversos anys que tot just es van renovar l’any passat. Una altra pota era recuperar la possibilitat d’accedir a la jubilació parcial en l’Administració, una cosa que tampoc s’havia complert fins ara i s’espera que es comenci a concretar aquest any amb la futura oferta d’ocupació pública (OEP).
I la tercera pota era la rebaixa a les 35 hores, que es desencalla ara. De fet, qui el 2022 assumia les responsabilitats en Funció Pública era María Jesús Montero, que aquesta setmana ha abandonat el Govern per postular-se a la presidència de la Junta d’Andalusia. Va ser precisament Andalusia, el gener de 1999 i llavors sota la presidència del socialista Manuel Chaves, la pionera en el sector públic espanyol a implantar la jornada laboral de 35 hores setmanals.
L’Executiu s’esperarà fins després de Setmana Santa per rubricar la instrucció per reduir la jornada a 35 hores setmanals i a partir d’aquí cada ministeri i organisme públic d’àmbit estatal haurà d’acordar internament amb els seus empleats com les aplica, per la qual cosa la seva entrada en vigor s’espera que sigui progressiva. No tots els centres de treball afectats aplicaran igual la retallada horària, si bé en còmput anual hauran de passar de les actuals 1.642 hores anuals a 1.533 hores.
La disminució horària afectarà el personal que treballa habitualment de dilluns a divendres, de la mateixa manera que aquells que tenen reconegudes jornades especials, és a dir, d’especial dedicació, a torns o amb jornades partides. Els horaris d’especial dedicació del personal directiu també s’adaptaran, però mantindran les 2,5 hores addicionals a la setmana, fins a un total de 37,5 hores setmanals.
Altres administracions
Actualment, ja hi ha diverses comunitats autònomes i una part important d’ajuntaments que apliquen, de manera més o menys explícita, les 35 hores setmanals. A la Generalitat de Catalunya, per exemple, es continuen aplicant les 37,5 hores setmanals i és un dels pocs territoris, junt amb Aragó, Galícia, Astúries, Navarra o Madrid on es manté aquesta referència, segons l’últim recompte de CCOO. En l’àmbit municipal, l’Ajuntament de Barcelona ha sigut l’última gran plaça a adherir-se a les 35 hores, que regeixen des del febrer.
