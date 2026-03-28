Omplir el dipòsit de dièsel costa de mitjana més de 90 euros
El preu del gasoil, a 1,75 euros per litre, i el de la gasolina, a 1,65-1,72 euros, encara segueixen per sota del rècord del 2022
Marcos Rodríguez
L’operació sortida de Setmana Santa arrenca a Espanya amb el preu de la gasolina i dièsel encara en nivells pre-rècord, especialment en el cas del dièsel, el preu mitjà del qual se situa entorn dels 1,75 euros per litre, tot i que en alguns moments va superar els 2 euros per litre. La gasolina, per la seva banda, es troba en el ventall d’1,65-1,72 euros per litre.
Tot i que lluny dels màxims històrics registrats el 2022, a l’esclatar la guerra d’Ucraïna, quan la gasolina va superar els 2,1 euros per litre, el cost actual continua tenint un impacte significatiu en la butxaca dels conductors en un dels períodes amb més volum de desplaçaments de l’any i això malgrat les mesures del Govern.
Amb aquests preus, omplir un dipòsit mitjà de 50-55 litres costa ja entre 87 i 96 euros, malgrat la rebaixa al 10% de l’IVA dels carburants decidida pel Govern aquesta setmana. Tot això, depenent del vehicle i l’estació de servei. En el cas de vehicles més grans, com SUV o monovolums, el proveïment pot superar amb facilitat els 100 euros.
De fet, el dièsel es manté clarament per sobre dels valors previs a la pandèmia, quan era habitual trobar-lo per sota d’1,30 euros per litre. Aquesta diferència explica per què, malgrat no estar en màxims històrics, la percepció de carestia segueix molt present.
Les dades del Ministeri per a la Transició Ecològica reflecteixen una elevada dispersió de preus entre estacions de servei. En funció de la província i del tipus de gasolinera (especialment entre grans operadors i estacions ‘low cost’), el preu del dièsel pot variar diversos cèntims per litre. Aquestes diferències s’accentuen en períodes d’alta demanda com Setmana Santa, quan l’augment de desplaçaments tendeix a tensar els preus a determinades zones, especialment en corredors turístics i àrees costaneres.
La Direcció General de Trànsit preveu milions de desplaçaments els pròxims dies, en una de les campanyes més intenses del calendari. No s’espera que els preus frenin de manera significativa la mobilitat, tot i que sí que poden influir en decisions com la durada dels desplaçaments, l’ús compartit del vehicle o l’elecció de destinacions més pròximes.
En les últimes setmanes, els carburants han mostrat certa estabilitat després de mesos de volatilitat. No obstant, el mercat energètic segueix exposat a factors externs, com l’evolució del preu del petroli, el tipus de canvi o les tensions geopolítiques.
En aquest context, el preu del cru de referència a Europa, el Brent, se situa actualment entorn dels 110 dòlars per barril, encara una mica lluny dels pics superiors a 120 dòlars assolits el 2022, però encara en una franja que pressiona a l’alça els carburants. Tot això, en plena guerra a l’Iran.
L’evolució del barril de Brent resulta clau per entendre el comportament del dièsel i la gasolina, ja que la seva cotització impacta directament en els costos de producció i distribució. Tot i que el mercat ha mostrat certa moderació en els últims mesos, factors com les decisions de l’Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP), la demanda global o les tensions geopolítiques continuen condicionant-ne el preu. El preu final que paguen els consumidors a les estacions de servei no depèn únicament del cru, però sí que està estretament lligat a la seva evolució. S’hi afegeixen elements com els costos de refinament, els marges comercials i la càrrega fiscal, que a Espanya representa una part significativa del preu final tot i que ara s’han adoptat mesures de contenció en aquest sentit.
