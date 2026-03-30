Abadal entra de nou al rànquing de les 50 marques de vi més admirades del món
El celler bagenc torna a formar part de la llista mundial que elabora Drinks International, ara en la posició 40
Regió7
El celler bagenc Abadal ha estat reconegut novament en el rànquing The World’s Most Admired Wine Brands 2026, elaborat per la revista Drinks International. Aquest rànquing està considerat un dels més influents del sector, s’elabora a partir de les votacions de professionals internacionals del món del vi —sommeliers, compradors, Masters of Wine i periodistes especialitzats— que valoren aspectes com la qualitat, la consistència, la força de marca i el compromís amb el territori i la sostenibilitat.
En aquesta edició, Abadal hi figura en la posició 40 i hi destaca com una de les marques espanyoles més rellevants. Segons la publicació, el celler és valorat per la seva tasca de recuperació i posada en valor d’una zona històrica catalana, així com per l’aposta per les varietats autòctones i l’expressió del territori. També es posa en relleu el seu compromís amb la sostenibilitat, el treball acurat de vinya i la capacitat d’oferir vins amb identitat pròpia que amplien la narrativa "premium" del vi espanyol més enllà de les denominacions més conegudes.
A més, el rànquing subratlla el paper d’Abadal com a ambaixador del Pla de Bages en l’àmbit internacional, amb vins que neixen del territori i transmeten autenticitat, origen i singularitat, segons destaca la publicació. El reconeixement, apunta el mateix celler, "reforça la trajectòria d’Abadal com a projecte profundament vinculat al paisatge, a la història i a la identitat vitivinícola de la comarca".
En aquesta nova edició, apareixen també al rànking els cellers espanyols Família Torres, Vega Sicilia, Cvne, La Rioja Alta, Marqués de Riscal, Marqués de Cáceres, Ramón Bilbao, Faustino, Juvé & Camps, Perelada, Codorníu i Scala Dei. Per al celler bagenc, la inclusió en la llista "referma la projecció internacional i consolida el celler com una de les marques catalanes amb més reconeixement exterior".
Segons el propietari del celler, Valentí Roqueta, "formar part novament d’aquest rànquing és un orgull i un reconeixement a una manera d’entendre el vi molt arrelada al territori. A Abadal treballem per expressar la identitat del Pla de Bages, recuperar-ne el llegat vitivinícola i projectar-lo al món amb autenticitat, qualitat i respecte per l’origen.”
