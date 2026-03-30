Comprar pis per invertir es dispara: ja concentra el 38% de les hipoteques
El 67% dels comparadors creuen que l’actual és un bon moment per demanar una hipoteca
ACN
La compra d’habitatges amb finalitat inversora s’ha consolidat com la primera raó (38%) per demanar una hipoteca a Catalunya, per davant del canvi de pis (27%) i de les segones residències (19%). La compra d’un primer habitatge és la quarta raó, copsant el 16% dels préstecs, segons una enquesta elaborada per Asufin.
Així mateix, el 67% dels compradors han decidit comprar ara un habitatge perquè creuen que l’actual representa un bon moment inversor, mentre que un 20% només ho han fet perquè consideren que hi ha millors condicions de finançament. L’estudi també evidencia més volatilitat en les decisions dels compradors i un increment de les renúncies (16%) per demanar finançament respecte al conjunt de l’Estat.
L’informe, elaborat arran d’una mostra de 664 persones d’entre 18 i 54 anys, situa el valor mitjà d’una hipoteca en els 194.634 euros, el que representa un creixement del 13,48% respecte l’any passat i el nivell més elevat dels últims anys.
