Acomiadaments
Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
La cerveseria on treballava la va fer fora perquè, en consumir alcohol, "de manera conscient i voluntària, agreuja la seva dolència i perjudica amb la seva actitud l'empresa"
Juanjo Raja
Durant gairebé un any, la protagonista d'aquesta història va treballar com a cambrera en una cerveseria a la pedania murciana de Guadalupe. Hi va entrar el març del 2022, va agafar la baixa set mesos després, a l'octubre, i va dir a l'empresa que era per fer-se proves mèdiques per a la regularització del nivell de glucosa a la sang, ja que és diabètica.
Poc després, mentre es trobava en aquesta situació d'incapacitat temporal, la companyia li va comunicar l'acomiadament disciplinari. Uns detectius l'havien gravada en un restaurant de San Ginés, també a Múrcia, en un sopar quan feia quatre mesos que estava de baixa, en què va estar bevent còctel negre d'estiu, que "conté sucre cosa que és incompatible amb la seva baixa", va al·legar l'empresa en prescindir dels seus serveis.
La treballadora va portar el cas als tribunals. I la justícia de Múrcia s'ha pronunciat en una sentència amb data del 2026.
Els detectius van confirmar que a l'establiment "va arribar a les 21.20 hores i va entrar amb els seus acompanyants en aquest restaurant, on hi havia altres persones que l'estaven esperant, asseient-se en una taula per sopar, i així ho va fer, demanant còctel negre d'estiu per beure i servint-li la cambrera un altre got de còctel negre d'estiu a les 22.14 hores". Els detectius van ratificar que aquest còctel negre d'estiu contenia alcohol i sucre.
«Vostè no ha posat mitjans per a la seva curació»
En beure còctel negre d'estiu, van dir a la treballadora des de l'empresa, "vostè no ha posat mitjans per a la seva curació, duent a terme, fins i tot, una conducta que altera les proves mèdiques que se li estan fent per a la regularització del nivell de glucosa a la sang, ja que es tracta d'una activitat capaç d'agreujar les afeccions".
L'empresa va acomiadar la treballadora perquè va perjudicar els seus interessos "de manera conscient i voluntària".
Una altra festa amb combinats abans
El sopar de febrer no va ser el primer, els detectius ja la van descobrir en una festa al gener i van constatar que "va estar bevent de tot".
A la festa "hi va haver cervesa i combinats", va aportar un testimoni, que també va dir que la treballadora anava a instal·lar-se a Galícia i que no tornaria per Múrcia. Tanmateix, el TSJ va matisar després que aquella festa és aliena a l'acomiadament, perquè aquest va ser pel fet següent, pel sopar del restaurant.
L'acomiadament és considerat improcedent
El 2025, el Jutjat Social número 1 de Múrcia va declarar improcedent l'acomiadament i va condemnar l'empresa a readmetre la treballadora en les mateixes condicions o a indemnitzar-la.
Si l'empresa opta per indemnitzar-la, la justícia estableix "la indemnització de 1.335,18 euros amb convalidació de l'acte extintiu a 22 de febrer de 2023 i salaris de tramitació per al cas de la readmissió des dels efectes de l'acomiadament del 22 de febrer de 2023 fins a la notificació de la resolució a l'empresa a raó d'un salari de 40,46 euros/dia".
«Volien desprendre's d'ella per raons de salut»
L'empresa va recórrer la sentència davant la Sala Social del TSJ de la Regió, òrgan que va exposar que "sense cap mena de dubte, la decisió d'extingir el contracte va tenir una causa primera i anterior a les raons de la carta d'acomiadament, que no va ser cap altra que voler desprendre's d'una treballadora per raó del seu estat de salut, de manera que amb aquesta decisió es van vulnerar els drets fonamentals d'aquella".
La justícia considera això perquè va quedar provat que el responsable de l'empresa va oferir a la treballadora el 16/1/2023, l'endemà de l'última part de confirmació, la rescissió del contracte de treball pel cost que suposava per a l'empresa una baixa de llarga durada, uns 700 euros al mes.
