Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Abusos a MontserratCigonya a ManresaAniversari Fàbrica NovaÍtaca MarketEdmundo ValRajola eròtica
instagramlinkedin

Cupra presentarà el seu nou Raval el 9 d'abril: l'elèctric urbà fabricat a Martorell

El cotxe es començarà a entregar aquest estiu i vol ser el model amb més volum de vendes de la marca

Presentació del Cupra Raval a principi de març / ACN/Volkswagen AG

ACN

Barcelona

Cupra presentarà el pròxim 9 d’abril al matí el seu nou Raval. El model serà el primer vehicle elèctric urbà de la marca desenvolupat i fabricat íntegrament a la planta de Martorell i s’emmarca en el projecte de la família de vehicles elèctrics urbans del grup Volkswagen.

Tot i que la presentació oficial i mundial està prevista per a la setmana que ve, una versió camuflada del vehicle ja ha circulat per les carreteres per oferir una “experiència exclusiva” a alguns clients.

El cotxe es començarà a entregar aquest estiu i ha de ser el model amb més volum de vendes de la marca, així com un element central de l’estratègia d’electrificació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
