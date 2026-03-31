Cupra presentarà el seu nou Raval el 9 d'abril: l'elèctric urbà fabricat a Martorell
El cotxe es començarà a entregar aquest estiu i vol ser el model amb més volum de vendes de la marca
ACN
Barcelona
Cupra presentarà el pròxim 9 d’abril al matí el seu nou Raval. El model serà el primer vehicle elèctric urbà de la marca desenvolupat i fabricat íntegrament a la planta de Martorell i s’emmarca en el projecte de la família de vehicles elèctrics urbans del grup Volkswagen.
Tot i que la presentació oficial i mundial està prevista per a la setmana que ve, una versió camuflada del vehicle ja ha circulat per les carreteres per oferir una “experiència exclusiva” a alguns clients.
El cotxe es començarà a entregar aquest estiu i ha de ser el model amb més volum de vendes de la marca, així com un element central de l’estratègia d’electrificació.
- Rescatada en estat molt greu una escaladora després de patir un accident al Grau Miquelet de Coll de Nargó
- La cascada més espectacular de Catalunya és ara al seu millor moment i és a tocar de la Catalunya central
- La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola recupera una moto robada fa més de 10 anys
- Manresa no renova la cessió d’espai a l’Ítaca Market, que es trasllada a Sant Fruitós
- Han de rescatar al Bruc dues persones que feien ràpel i van quedar penjades a 100 metres d'alçada
- Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló
- Una nova rajola eròtica amb vagines i penis apareix a Manresa, al pont del canal de la Mina
- Joan Puigcercós: 'Serem independents abans de tenir un concert