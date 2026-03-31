Manresa no renova la cessió d’espai a l’Ítaca Market, que es trasllada a Sant Fruitós
L’Ajuntament al·lega que el permís per ubicar-se als Trullols des de la pandèmia era provisional, mentre que el grup d’oci culpa els empresaris del sector de l’entorn per haver pressionat el govern municipal
L’Itaca Market obrirà portes el dia 18 d’aquest mes, però no ho farà a l’emplaçament que ha ocupat fins ara, als Trullols de Manresa, davant del Wow (propietat del mateix grup d’oci); ho farà a Sant Fruitós de Bages, al pàrking del Menfis (també de Grup Ítaca), després que l’Ajuntament de la capital del Bages no hagi renovat la cessió d’espai que va fer a l’empresa en plena pandèmia.
L’Ajuntament argumenta que l’activitat que Ítaca Market ha desenvolupat als Trullols des del 2021 era «en un sòl municipal qualificat com a zona verda, pensat, per tant, per al gaudi públic, no per a una activitat privada d’ús comercial i recreatiu, incompatible amb la qualificació urbanística del sòl». L’equip de govern insisteix que, en un moment en què «es feia molt difícil desenvolupar activitats de restauració en espais tancats», es va avenir a «cedir provisionalment» l’espai. «Amb la voluntat d’ajudar, l’Ajuntament va posar totes les facilitats perquè això fos possible, entenent sempre que es tractava d’una activitat provisional», destaca l’Ajuntament.
Una situació que «s’ha anat renovant any a any els darrers 5 anys». El 2024 i el 2025, continua l’Ajuntament, «la cessió ja es va fer amb el compromís que fos el darrer any, a l’espera que els promotors busquessin un espai alternatiu». Segons l’Ajuntament, «l’activitat havia adquirit una naturalesa de recurrència que excedeix el concepte d’excepcionalitat i transitorietat propi de les autoritzacions en precari». A més, el govern municipal apunta que «la cessió d’aquest espai ha estat a través d’una adjudicació directa, sense passar per cap procés de concurrència pública, justificada per la situació d’excepcionalitat provocada per la pandèmia de la covid». Una excepcionalitat que «ja no existeix i, per això, no es pot allargar en el temps una llicència sense concurrència pública que genera una situació de desigualtat davant d’altres promotors que hi poguessin estar interessats». La situació, assegura l’equip de govern, «ja havia provocat malestar que alguns empresaris del sector havien fet arribar a l’Ajuntament».
Segons les fonts municipals, «en el cas que s’hagués volgut allargar en el temps, hagués calgut requalificar el terreny, fer un procediment de concurrència pública per tal que hi poguessin concórrer tots aquelles empreses que hi haguessin volgut participar, cosa que tampoc mai es va posar sobre la taula perquè la cessió únicament era per salvar provisionalment la situació de pandèmia».
La decisió de l’Ajuntament ha encès els ànims dels responsables de Grup Ítaca, que atribueixen la no cessió un any més de l’espai a «la pressió dels empresaris del sector de l’entorn, que han fet política de despatxos, cosa que nosaltres no fem», diu Sergi Torra, un dels socis del grup.
Segons Torra, l’Ajuntament, al qual agraeix l’«ajuda» prestada en el període de covid, s’havia compromès a mantenir la cessió fins que el grup no trobés un espai alternatiu, una recerca d’espai que assegura haver fet sense comptar, però, «amb la complicitat de l’Ajuntament, quan se’ns va dir que hi aniríem de la mà». Torra es queixa també que se’ls ha comunicat que no es renovaria la cessió «a quinze dies d’obrir» (preveien fer-ho als Trullols el dia 1 d’aquest mes). «Vam haver de córrer, però vam parlar amb l’alcalde de Sant Fruitós i tot han estat facilitats», afirma Torra, per a qui la conclusió és que «l’Ítaca Market no interessa a Manresa».
Per a Sergi Torra, qui perd en la marxa de l’Ítaca Market és el polígon dels Trullols, ja que assegura que «hi portàvem 1.500 persones cada dia, que eren potencials clients de la resta de negocis del polígon. A qui molestàvem?», es pregunta.
