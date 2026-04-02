L’energia de la central de la Baells és clau per al futur industrial del Berguedà
La infraestructura hidroelèctrica reversible és el catalitzador per fer realitat la subestació d’Olvan i dotar el sector de la potència que necessita
Redacció
Sense energia no hi ha indústria. El polígon de Rocarodona d’Olvan és la gran reserva de sòl industrial del Berguedà, però el seu ple desenvolupament es veu limitat per la falta de suficient potència elèctrica. Garantir-la és l’única via per assegurar que es converteixi, definitivament, en el gran motor econòmic de la comarca. La futura central hidroelèctrica reversible de la Baells vol ser el catalitzador que ajudi a fer-ho possible.
Els promotors de la central de la Baells, Verbund i E-Storagy, saben que la infraestructura hidroelèctrica és una peça clau en la transició energètica de Catalunya i, al mateix temps, la palanca per saldar un deute històric amb el territori: la construcció de la subestació elèctrica d’Olvan.
Ambdues empreses donen ple suport a les demandes de les entitats econòmiques i polítiques del Berguedà per reclamar a Red Eléctrica de España que inclogui una subestació elèctrica transformadora (SET) al polígon industrial d’Olvan en la seva planificació 2026-30.
Aquesta subestació és vital per cobrir tres necessitats rellevants per al desenvolupament econòmic i industrial de la comarca. Les raons són que la subestació dotaria de més capacitat elèctrica al polígon, milloraria el subministrament elèctric de la comarca i permetria l’evacuació de l’energia verda de la central hidroelèctrica reversible projectada a la Baells.
Desenvolupament industrial
Existeix un ampli consens sobre la necessitat de dotar el territori d’una subestació transformadora que permeti el ple desenvolupament del polígon d’Olvan. El projecte de la central reversible de la Baells reforça aquesta demanda aportant una raó de pes addicional: la necessitat d’evacuar l’energia renovable cap a la xarxa de manera eficient. D’aquesta manera, la central i la subestació es converteixen en projectes amb una sinergia natural que beneficia directament l’economia berguedana.
La construcció de la subestació elèctrica permetria dotar el polígon de la potència necessària per atreure inversions industrials d’alt valor que avui dia no poden instal·lar-se per la limitació actual de 100 kW. Es tracta, per tant, d’una infraestructura necessària per passar d’un creixement limitat a una industrialització real, competitiva i generadora d’ocupació de qualitat.
Energia per créixer
La subestació elèctrica a Olvan també ha de servir per abocar a la xarxa elèctrica l’energia que generarà la central hidroelèctrica reversible de la Baells, de 512 MW de capacitat. Aquesta infraestructura és clau en la transició energètica del país perquè permetrà acumular aigua en un embassament superior les hores del dia en què hi ha sobreproducció d’energia solar i eòlica i turbinar-la durant la nit, quan no hi ha producció solar i hi ha més demanda elèctrica. D’aquesta manera, la central contribuirà a poder aprofitar durant tot el dia l’energia procedent de fonts renovables i a equilibrar els preus de l’energia.
El polígon comarcal al Berguedà, al sector industrial de Rocarodona d’Olvan, és un espai estratègic per impulsar la indústria berguedana. Disposa d’una superfície total de 527.339,60 m² i ofereix un gran catàleg de parcel·les industrials aïllades des de 1.800 metres quadrats a través de l’Institut Català del Sòl. El seu potencial és gran, ja que ofereix una tipologia de parcel·les que no existeixen en altres polígons de la comarca. Permet usos industrials, comercials, d’oficines, sanitaris, culturals i esportius. A més, gaudeix d’una excel·lent connexió al costat de la C-16 i la C-62, facilitant l’accés i la logística.
LA CENTRAL EN XIFRES
Potència instal·lada: 512 MW
Energia emmagatzemada: 4,3 GWh/diari (equivalent al consum diari de 475.000 llars)
Capacitat de la bassa superior: 6 hm3 (La Baells: 109 hm3)
Cicle tancat: 0 L Consum d’aigua
Cabal bombejat: 155,10 m3/s
Cabal turbinat: 199,30 m3/s
Cicle de càrrega: 9,5 h
Cicle de descàrrega: 8 h
Capacitat mínima per operar a l’embassament inferior: 23%
Inversió: 400 milions d’euros
