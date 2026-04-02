Obre a Manresa una botiga que ven devolucions d’Amazon amb descomptes de fins al 50%
L’establiment, Chollos Box, ha aixecat la persiana aquest dijous al matí a l’avinguda de les Bases
Els amants dels productes de segona mà o seminous per a la llar ja tenen una nova botiga a Manresa. Una parella ha obert aquest dijous al matí Chollos Box, un establiment ubicat a l'avinguda de les Bases, 114, que ven devolucions d'Amazon amb descomptes de fins al 50% respecte al preu original.
Un degoteig constant de persones han entrat al comerç al llarg del dia encuriosides pels productes que ofereix el nou establiment: des de catifes, joguines, cotxets fins als electrodomèstics més sol·licitats avui dia com fregidores d'aire, aspiradores robot i diversos aparells electrònics. Els propietaris ofereixen una segona vida a articles que la gent compra a la companyia de comerç electrònic, però que després acaba retornant, sigui perquè no els agraden, perquè estan trencats o perquè s'ho han repensat.
Per fer-ho, compren lots de devolucions, els revisen i posen a la venda els productes amb descomptes del 30, el 40 i el 50%. Es tracta d'una pràctica que ja fan altres botigues com, per exemple, Prime Deals, a Barcelona, al carrer Manso. El procediment és el mateix: acudeixen a subhastes a comprar lots i camions sencers de devolucions.
La funció d'aquestes botigues evita que es destrueixin o malbaratin molts productes que, un cop retornats, no se'ls dona un segon ús. De fet, segons un estudi de Greenpeace Alemanys, fins a 220.000 productes al dia provinents d'aquestes devolucions són destruïts i, el 80% es troben en perfectes condicions.
