Arrelament al territori i mirada cap al futur industrial d’Olvan
Amb més de tres dècades d’experiència al Berguedà, Aïllaments i Instal·lacions Rial combina trajectòria i vocació de creixement vinculada al desenvolupament local
Regió7
El Berguedà és una comarca amb activitat industrial i un teixit empresarial que treballa per enfortir l’economia de la zona. En aquest context, el polígon industrial d’Olvan es presenta com una oportunitat de futur, tant per atraure noves iniciatives empresarials com per afavorir l’expansió de l’activitat productiva.
Aïllaments i Instal·lacions Rial, S.L. és una empresa del Berguedà amb una trajectòria consolidada. Fundada l’any 1987, ha evolucionat de manera sostinguda fins a esdevenir una empresa amb una àmplia experiència en el sector de les instal·lacions. La seva capacitat de diversificació li permet abordar projectes de diferent envergadura amb solvència i rigor.
En aquest sentit, Rial ofereix un ampli ventall de serveis que inclou la venda i muntatge d’aïllaments, així com treballs elèctrics i mecànics de tota mena. També treballa en àmbits com la climatització, la ventilació, els sistemes frigorífics, la lampisteria, les instal·lacions sanitàries i els sistemes de calefacció amb biomassa, un àmbit en creixement vinculat a l’eficiència energètica i l’aprofitament de recursos locals.
Paral·lelament, Rial duu a terme projectes tant en l’àmbit públic com privat, amb actuacions de construcció, moviments de terres i obres hidràuliques i industrials. Igualment, participa en projectes de telecomunicacions, entre els quals destaca el desplegament de fibra òptica al polígon industrial d’Olvan. A més, l’empresa també gestiona el manteniment de xarxes d’aigua municipals i els sistemes de telegestió associats.
Compromís amb Olvan i visió de futur
El projecte del polígon industrial d’Olvan representa una oportunitat de creixement que Rial segueix amb interès. Tot i que actualment no hi està instal·lada, valora positivament aquesta iniciativa i la considera un espai estratègic per al seu desenvolupament, amb la voluntat de continuar creixent dins la comarca.
La vinculació amb el municipi és directa: el seu propietari hi ha nascut, hi resideix i també hi desenvolupa activitat agrària. Aquest arrelament fa que Aïllaments i Instal·lacions Rial, S.L. segueixi de prop l’evolució d’Olvan i mantingui l’interès en iniciatives com el polígon, que poden contribuir a dinamitzar l’economia local i generar noves oportunitats laborals.
Impulsant el Berguedà industrial
El Berguedà continua demostrant la seva capacitat industrial amb empreses preparades per afrontar els reptes de futur. El desenvolupament d’infraestructures com el polígon d’Olvan, conjuntament amb el teixit empresarial existent, serà important per consolidar aquest model i obrir noves oportunitats a la comarca.
Experiència, diversificació i garanties
mb una estructura diversificada i un equip tècnic qualificat, Aïllaments i Instal·lacions Rial, S.L. ha ampliat el seu ventall de serveis al llarg dels anys mantenint els seus valors: rigor, proximitat i qualitat en l’execució.
Des de Berga, l’empresa continua afrontant nous projectes amb la mateixa filosofia: oferir solucions integrals, eficients i adaptades a cada projecte, tant per a particulars com per a empreses i administracions.
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Una infermera bagenca lidera una guia clau per detectar les persones amb més risc de problemes de salut per pobresa
- "Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament"
- Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones