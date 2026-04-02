Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Artemis IICaramelles de SúriaEpidèmia d’alopèciaRescats de Setmana SantaRosalíaLa Molina
instagramlinkedin

Arrelament al territori i mirada cap al futur industrial d’Olvan

Amb més de tres dècades d’experiència al Berguedà, Aïllaments i Instal·lacions Rial combina trajectòria i vocació de creixement vinculada al desenvolupament local

Fundada l’any 1987, la companyia ha esdevingut una referència amb una àmplia experiència en el sector de les instal·lacions

Fundada l’any 1987, la companyia ha esdevingut una referència amb una àmplia experiència en el sector de les instal·lacions / Rial

Regió7

Olvan

El Berguedà és una comarca amb activitat industrial i un teixit empresarial que treballa per enfortir l’economia de la zona. En aquest context, el polígon industrial d’Olvan es presenta com una oportunitat de futur, tant per atraure noves iniciatives empresarials com per afavorir l’expansió de l’activitat productiva.

Aïllaments i Instal·lacions Rial, S.L. és una empresa del Berguedà amb una trajectòria consolidada. Fundada l’any 1987, ha evolucionat de manera sostinguda fins a esdevenir una empresa amb una àmplia experiència en el sector de les instal·lacions. La seva capacitat de diversificació li permet abordar projectes de diferent envergadura amb solvència i rigor.

En aquest sentit, Rial ofereix un ampli ventall de serveis que inclou la venda i muntatge d’aïllaments, així com treballs elèctrics i mecànics de tota mena. També treballa en àmbits com la climatització, la ventilació, els sistemes frigorífics, la lampisteria, les instal·lacions sanitàries i els sistemes de calefacció amb biomassa, un àmbit en creixement vinculat a l’eficiència energètica i l’aprofitament de recursos locals.

La societat berguedana ofereix un ampli ventall de serveis

La societat berguedana ofereix un ampli ventall de serveis / Rial

Paral·lelament, Rial duu a terme projectes tant en l’àmbit públic com privat, amb actuacions de construcció, moviments de terres i obres hidràuliques i industrials. Igualment, participa en projectes de telecomunicacions, entre els quals destaca el desplegament de fibra òptica al polígon industrial d’Olvan. A més, l’empresa també gestiona el manteniment de xarxes d’aigua municipals i els sistemes de telegestió associats.

Compromís amb Olvan i visió de futur

El projecte del polígon industrial d’Olvan representa una oportunitat de creixement que Rial segueix amb interès. Tot i que actualment no hi està instal·lada, valora positivament aquesta iniciativa i la considera un espai estratègic per al seu desenvolupament, amb la voluntat de continuar creixent dins la comarca.

Rial duu a terme projectes tant en l’àmbit públic com privat

Rial duu a terme projectes tant en l’àmbit públic com privat / Rial

La vinculació amb el municipi és directa: el seu propietari hi ha nascut, hi resideix i també hi desenvolupa activitat agrària. Aquest arrelament fa que Aïllaments i Instal·lacions Rial, S.L. segueixi de prop l’evolució d’Olvan i mantingui l’interès en iniciatives com el polígon, que poden contribuir a dinamitzar l’economia local i generar noves oportunitats laborals.

Impulsant el Berguedà industrial

El Berguedà continua demostrant la seva capacitat industrial amb empreses preparades per afrontar els reptes de futur. El desenvolupament d’infraestructures com el polígon d’Olvan, conjuntament amb el teixit empresarial existent, serà important per consolidar aquest model i obrir noves oportunitats a la comarca.

Experiència, diversificació i garanties

mb una estructura diversificada i un equip tècnic qualificat, Aïllaments i Instal·lacions Rial, S.L. ha ampliat el seu ventall de serveis al llarg dels anys mantenint els seus valors: rigor, proximitat i qualitat en l’execució.

Des de Berga, l’empresa continua afrontant nous projectes amb la mateixa filosofia: oferir solucions integrals, eficients i adaptades a cada projecte, tant per a particulars com per a empreses i administracions.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
  2. Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
  3. La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
  4. Una infermera bagenca lidera una guia clau per detectar les persones amb més risc de problemes de salut per pobresa
  5. "Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament"
  6. Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats
  7. Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
  8. La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones

Artemis finalitza el recorregut lunar històric i es prepara per emprendre el camí de tornada cap a la Terra

Artemis finalitza el recorregut lunar històric i es prepara per emprendre el camí de tornada cap a la Terra

L'R4 de Rodalies torna a circular aquest dimarts pel tram de l’accident de Gelida

L'R4 de Rodalies torna a circular aquest dimarts pel tram de l’accident de Gelida

Traducció al català en temps real amb auriculars: així funciona la nova eina de Google

Traducció al català en temps real amb auriculars: així funciona la nova eina de Google

Què pots fer a La Meva Salut: informes, receptes, cites, vacunes i consultes des del mòbil

Què pots fer a La Meva Salut: informes, receptes, cites, vacunes i consultes des del mòbil

Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada

Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada

F. Xavier Vila Moreno, conseller de Política Lingüística de la Generalitat: "El nombre de parlants del català creix, però no tant com la població"

F. Xavier Vila Moreno, conseller de Política Lingüística de la Generalitat: "El nombre de parlants del català creix, però no tant com la població"

Els Hostalets de Pierola rep la subdelegada del Govern espanyol a Barcelona per donar a conèixer el nou arxiu

Els Hostalets de Pierola rep la subdelegada del Govern espanyol a Barcelona per donar a conèixer el nou arxiu

Santa Margarida de Montbui obre una nova passera que connecta la plaça Finesterre amb el pont de la Palanca

Santa Margarida de Montbui obre una nova passera que connecta la plaça Finesterre amb el pont de la Palanca
