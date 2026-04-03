Un enginyer informàtic manresà crea una IA per a centres mèdics que actua com a recepcionista telefònic virtual
Albert Sellarès, el creador, diu que aquesta IA, que respon a la saturació de les recepcions mèdiques, seguint l'objectiu de "descarregar el personal administratiu de les clíniques"
"Un assistent virtual per alleugerir la feina de les clíniques". Així descriu el manresà Albert Sellarès ToniAgent, la intel·ligència artificial que ha desenvolupat perquè actuï com a recepcionista en centres mèdics. L’eina, disponible al mercat des del gener passat, ja s’ha implementat en diversos negocis de Manresa.
ToniAgent és una IA capaç d’imitar una conversa humana de manera gairebé indetectable. Està dissenyada per atendre trucades i gestionar tasques administratives "connectant-se als seus programes interns". Pot concertar cites, proporcionar informació o fins i tot recomanar professionals que encaixin amb les necessitats de qui truca.
La idea de Sellarès va néixer de l’experiència i els coneixements que el manresà acumula en l'àmbit de la salut. Va estudiar Enginyeria Informàtica a la FIB (Faciltat d'Informatica de Barcelona) de la UPC, i actualment treballa a Adevinta, empresa propietària d’InfoJobs, entre altres plataformes, on segons explica: "fem servir molt la intel·ligència artificial". Abans, havia liderat la digitalització de la radiologia als hospitals públics des de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), empresa del Servei Català de la Salut. Aquesta trajectòria, sumada a l’experiència de la seva dona a l'Hospital Vall d’Hebron, li va fer detectar que moltes tasques que "necessiten mesos d'aprenentatge" es podrien "simplificar amb un agent d'intel·ligència artificial" i així "descarregar el personal administratiu del centre".
En aquest sentit, Sellarès explica que ToniAgent apareix com a resposta a la saturació habitual de les recepcions de fisioterapeutes, clíniques dentals, oftalmòlegs i altres tipus de centres mèdics, especialment d'aquells on no disposen de recepcionista i un membre de l'equip és qui atén les trucades. En molts casos, apunta el manresà, "algú es queda sense ser atès" i apareix el dilema: interrompre l’atenció als pacients per atendre-la o ignorar-la i perdre un possible client. L’objectiu de la IA, afegeix, no és substituir el personal administratiu ja existent, sinó donar-li suport o fer una tasca que actualment no fa ningú.
Com funciona?
ToniAgent té incorporat un software de conversa que conecta la persona que truca amb una IA generativa "similar a Chat GPT". Aquesta genera les respostes d'acord amb les dades i el sistema de l'empresa que l'ha implementat, i posteriorment les verbalitza. "Tot això ho fa en mil·lèsimes de segon", explica Sellarès, i permet que la persona a l'altra banda del telèfon mantingui una conversa fluida en fins a 74 idiomes amb un marge d'error "molt reduït". A més, també fa petites comprovacions per assegurar-se que la informació que ha recollit és correcta per minimitzar la possibilitat d'equivocar-se i pot realitzar recordatoris però únicament via Whatsapp i SMS.
La IA s'integra als programes que ja fa servir la clínica o hospital en qüestió per tenir accés a les dades necessàries per concretar cites amb els pacients. Això pot tardar més o menys depenent de si la IA ja ha treballat amb aquells programes, i per tant hi està "adaptada" o ha d'integrar-s'hi des de zero, fet que acostuma a tardar entre quatre i sis setmanes. Una vegada integrada, la IA passa per un "procés d'aprenentatge" de dues setmanes més en les quals escolta, però no participa, en les trucades, aprenent així del mateix personal administratiu de la clínica.
Pel que fa a la protecció de dades, Sellarès assegura que Toni Agent està xifrat d'extrem a extrem, "compleix la normativa sanitària i el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)", disposa de gestió avançada d'accessos i permisos, i gaudeix d'una infraestructura segura i monitorada 24/7.
Les seves opcions
ToniAgent varia la seva funcionalitat segons el pla adquirit. Les opcions que garanteixen tots són les del "Starter Pack" (500 minuts): integració amb Google Calendar, el compliment de la normativa sanitària i RGPD, la diversitat lingüística i el suport tècnic. El pla "Clinic" (2000 minuts) hi afegeix la integració amb els softwares de gestió complementaris de CRMs i ERPs, el "Clinic Pro" (5000 minuts) inclou els anteriors juntament amb analítica avançada, veu personalitzada i integracions a mida amb qualsevol sistema o API. Finalment el pla "Enterprise" (10000 minuts) inclou totes les anteriors i amplia el suport tècnic a 24 hores.
De cara al futur
Ara per ara, la IA de ToniAgent només és capaç de concretar cites i donar informació quan se li demana i fer recordatoris via text, però segons explica Sellarès, estan treballant perquè pugui "fer trucades de manera independent" per realitzar "recordatoris i confirmacions de cites". En aquest cas, la IA haurà d'informar a la persona que truca que no es tracta d'una persona, a diferència de la seva funció actual en la qual només està "obligada per llei" a dir que es tracta d'una IA, si l'usuari ho pregunta. També hi ha la intenció que pugui "ordenar coses més avançades" que sovint els demanen clíniques més grans. Sellarès posa l'exemple d'una persona que s'hagi de fer diverses proves que depenen de centres diferents, això, per ara, no ho pot gestionar tot i ser una tasca similar a les que ja està programada.
També hi ha la intenció d'expandir-se, principalment dins l'àmbit estatal, ja que, segons explica Sellarès, tenen "una voluntat local important". "A diferència d'altres Start-ups", ToniAgent se centra a aconseguir una experiència més "personalitzada i local". Afirma que és per aquest mateix motiu que van començar per als idiomes de català, castellà i gallec.
Subscriu-te per seguir llegint
