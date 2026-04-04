De participant a coordinador internacional: el recorregut europeu d’un jove igualadí
Marc Araujo Castell és un tècnic audiovisual que ha participat en més de 15 projectes de mobilitat dins del programa europeu Erasmus+
El seu últim repte l’ha portat a crear la iniciativa ‘Mind Walker’, celebrada a Queralbs amb joves de diferents països i en la qual ha exercit de coordinador internacional
Tenir ganes de donar-se a conèixer, voler crear oportunitats per als joves i gaudir sortint de la zona de confort. Aquestes van ser les tres motivacions que van arrossegar fa tres anys Marc Araujo Castell (Igualada, 2003) a endinsar-se en el món dels intercanvis i voluntariats formadors per Europa. Amb una experiència acumulada de més de 15 projectes de mobilitat dins del programa europeu Erasmus+, l’últim repte d’aquest intrèpid tècnic audiovisual ha estat crear la iniciativa ‘Mind Walker’, juntament amb dues amigues. Es tracta d’un projecte celebrat a Queralbs on ha assumit el rol de coordinador internacional i que ha aplegat joves d’Itàlia, Portugal, Hongria i Espanya.
La seva passió va sorgir arran de la possibilitat de poder combinar la part audiovisual i la social en les seves aventures. De fet, el món del lleure sempre ha estat present en la seva vida pels campaments que organitzava amb els nens. I va sorgir l’oportunitat. “Tot va començar amb un post d’Instagram de l’Oficina Jove d’Igualada. Oferien un projecte gratuït i, tot i que al principi no me’n fiava gaire, m’hi vaig acabar apuntant per provar. Allà vaig descobrir que m’encanta sortir de la zona de confort i aprendre compartint”, assegura Araujo.
El salt més gran li va arribar gràcies a una trucada que va rebre de l’associació La Víbria intercultural, especialitzada en projectes participatius. “Com que tenia el títol de monitor i els va agradar el meu perfil, em van proposar una formació a Itàlia. El que no sabia és que acabaria sent el líder juvenil (Youth Leader) d’un intercanvi i també vaig tenir l’oportunitat de portar un grup de menors a Estònia en un nou projecte. Al final, vaig acabar anant en diferents associacions i iniciatives: 11 intercanvis juvenils (Youth Exchange), 4 cursos de formació (Training Course) i 1 Cos Europeu de Solidaritat (European Solidarity Corps)”, destaca l’igualadí.
Però en què consisteixen cadascuna d’aquestes experiències? Els intercanvis juvenils són iniciatives adreçades a joves d’entre 13 i 30 anys, de 5 a 21 dies i amb les despeses cobertes. “Els participants aprenen entre ells compartint una temàtica i fent activitats dirigides”, explica. Els cursos de formació són programes dirigits per educadors juvenils, amb les despeses cobertes i presenten una durada d’entre 2 dies i 2 mesos. Una altra de les opcions és el Cos Europeu de Solidaritat, una aventura completa que es pot allargar fins als dotze mesos de voluntariat a un país. Les despeses també estan pagades i et proporcionen algun recurs més per cobrir algun pagament addicional. Precisament, Araujo es troba immers en aquesta darrera a Portugal, treballant en una ludoteca.
Encara n’hi ha dues més: DiscoverEU, un programa de l’interrail gratuït per a joves de 18 anys. “Jo el vaig fer i és la millor manera de començar a descobrir Europa i espavilar-te sol”, reconeix. I Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE), una oportunitat per anar a treballar a l’estranger amb mentors. “És ideal per fer formació real sobre el terreny mentre muntes el teu propi negoci”
Cada projecte presenta una temàtica diferent. “Hem fet iniciatives de salut mental, aprendre a com portar les xarxes socials, com adaptar espais per a diferents persones, elaborar activitats adaptades per a tothom…”, enumera Araujo. A més, en cadascuna d’aquestes experiències ha exercit rols diferents: fins a 8 vegades ha estat líder juvenil (Youth Leader), 6 participant i 1 com a coordinador (Project Leader).
“El líder juvenil és el càrrec que poca gent vol desenvolupar i és l’encarregada de gestionar l’equip de cada país, la persona referent que s’assegura que tot vagi bé i el nexe entre el coordinador i el lloc d’estada. El coordinador és l’encarregat de gestionar tres tasques principals: la gestió i control integral, la facilitació i la dinamització i la supervisió tècnica”, detalla.
Un rol, aquest últim, que ha sabut optimitzar i exercir amb excel·lència, afavorit per la seva condició d’autisme. “Disposo d’una gran atenció al detall i d’una organització sistemàtica que resulten especialment útils per coordinar pressupostos i equips”, assegura l’igualadí.
Tanmateix, també sorgeixen entrebancs, sobretot al principi. “En les primeres vegades no sabia com era el projecte i tenia més nerviosisme: a veure què estic fent, on em fico… Hi ha cops que sabia què venia a fer, però no em donaven l’horari fins a ser allà i era una mica difícil. Per sort, la figura del young leader ha facilitat les coses”, remarca. Un altre dels inconvenients ha estat la diferència de cultures entre regions. “Hi ha països que són més complicats, especialment les zones bàltiques, que tenen diferents maneres de fer les coses, però junts ho hem tirat endavant”, sentencia.
Fa gairebé quaranta anys que Erasmus+ organitza projectes de mobilitat entre joves. Una iniciativa que ha anat acompanyada de l’èxit i que cada vegada disposa de més pressupost perquè els joves, sobretot aquells que són vulnerables, puguin complir els seus somnis i descobrir noves cultures. “Tots els participants surten amb molta energia i alegria. La manera de pensar, de fer les coses i de com actuar és clau”, exposa Araujo. Els interessats poden trobar informació sobre aquests projectes en associacions locals, grups de WhatsApp o pel boca-orella dels participants i la publicació de contingut a les xarxes.
L’experiència acumulada i les respectives distincions que se li han atorgat en forma de Youthpass, unes titulacions que reconeixen el que han après i les habilitats que han adquirit, espera que li serveixin de trampolí de cara els seus reptes del futur. “Aquests reconeixements són una eina brutal per posar al currículum i demostrar que saps gestionar grups i projectes. El meu objectiu ara és buscar maneres de seguir creant projectes i portar aquestes oportunitats a més gent”, conclou.
