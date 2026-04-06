Que admeti animals: el requisit dels qui busquen allotjament que supera la piscina o el wifi
Les recerques d’allotjaments que admeten mascotes a través de Booking.com van superar els 7,5 milions l’any passat arreu del món. El filtre per viatjar amb elles és el tercer més utilitzat pels usuaris del popular portal de reserves d’hotels i apartaments.
Un 35% d’amos afirmen que se’ls emporten sempre de vacances i un 26%, amb freqüència
María Jesús Ibáñez
Les recerques d’allotjaments que admeten mascotes a través de la plataforma Booking.com, una de les més populars del mercat, amb 31 milions d’anuncis el 2025, van superar els 7,5 milions arreu del món. I el filtre que permet seleccionar allotjaments en els quals s’acceptin animals es va situar com el tercer més popular de la companyia, per sobre fins i tot d’opcions fins ara molt esteses com el wifi gratuït o la disponibilitat de piscina o spa.
"Els gossos tenen cada vegada un rol més important en la vida dels viatgers, i això s’està traslladant amb molta força en la planificació de les seves vacances", explica Pilar Crespo, responsable de Booking per a Espanya i Portugal. La directiva indica que la companyia està animant, en els últims temps, "els titulars dels allotjaments que accepten mascotes que ho incloguin en els seus perfils perquè els viatgers puguin trobar la informació de manera fàcil i intuïtiva". En aquests moments, Booking.com ja disposa d’1,4 milions de cases vacacionals a les quals es pot anar amb gossos o gats. A Airbnb, prop del 15% dels allotjaments disponibles a Espanya són pet friendly, "cosa que facilita més que mai trobar opcions adaptades als que viatgen amb animals", segons dades internes aportades per l’empresa.
El negoci dels animals de companyia, que a Espanya ja mou més de 5.700 milions d’euros anuals, ha trobat en els viatges i el turisme un dels nínxols de més creixement. Algunes plataformes, com el ja citat Booking.com o Airbnb, han registrat creixements de doble dígit en la xifra d’allotjaments que admeten mascotes, amb increments de fins al 50%, segons detallava un estudi recent de l’escola de negocis EAE, pertanyent al Grup Planeta. I és que, igual que les llars han augmentat els pressupostos domèstics destinats a l’alimentació, la cura i les despeses veterinàries de gossos i gats, també a l’hora de les vacances es constata un canvi profund en les prioritats dels viatgers que són propietaris de mascotes, fins al punt que el benestar dels animals juga un paper fonamental en l’elecció de destinació.
El 35% dels amos de mascotes afirmen que se l’emporten sempre de vacances, mentre que un 25,8% assegura que ho fa amb freqüència. "Això significa que més del 60% dels tutors considera els seus animals com a part essencial dels seus plans de viatge", constata Agustina Salazar, responsable d’Assumptes Corporatius de Mars Iberia, l’empresa fabricant de marques com Whiskas i Pedigree. Per grups d’edat, els adults entre 45 i 65 anys són els que més solen traslladar-se als seus llocs vacacionals amb els seus animals de companyia, amb percentatges pròxims al 37%.
Els problemes del trasllat
Viatjar amb el gos no és només una qüestió logística (i econòmica), sinó també emocional, fins al punt que el 20% dels espanyols reconeixen sentir ansietat al separar-se del seu gos, bé perquè els inquieta que l’animal senti que ha sigut abandonat i ho passi malament (42%), o perquè temen que pateixi estrès si el deixen en una residència o refugi (30%). Així mateix, el 30% dels usuaris de Booking.com afirmen que viatjaria més sovint si pogués portar el seu gos, especialment a destinacions de llarga distància, segons una enquesta de la plataforma.
El principal problema, no obstant, no és l’allotjament de destinació sinó el trasllat fins allà, sobretot perquè, segons critiquen els usuaris, el transport no està preparat per a això. A Espanya, prop del 80% dels propietaris de gossos demanen que les seves mascotes puguin viatjar a la cabina de l’avió, independentment de la seva mida, i vuit de cada 10 estarien disposats a pagar un bitllet complet perquè la seva mascota pugui viatjar còmodament.
