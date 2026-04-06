L'atur cau en 3.700 persones al març després de tres mesos a l'alça coincidint amb les contractacions de Setmana Santa
L’afiliació augmenta en 32.415 persones durant el tercer mes de l’any fins a un total de 3,88 milions de treballadors
ACN
L’atur cau en 3.777 persones al març a Catalunya (-1,15%) després de tres mesos a l’alça en un mes influït per les contractacions de Setmana Santa, que aquest any ha caigut a finals del tercer mes de l'any. El descens deixa 323.476 desocupats apuntats a les llistes dels serveis d’ocupació, el total més baix des del març del 2008. En la comparació interanual, les llistes dels serveis d’ocupació s’han reduït amb 8.289 desocupats menys, un 2,50% inferior al mateix mes del 2025. L’ocupació creix en 32.415 persones al març fins als 3,88 milions d’afiliats a la Seguretat Social i marca un nou rècord pel tercer mes de l’any. En un any, s’han generat 75.961 feines, un 2% més.
L’atur ha baixat un 1,15% durant el mes de març en comparació amb el febrer, el descens més alt des del 2021.
El descens mensual de les llistes de l’atur s’ha focalitzat en treballadors autòctons i s’atribueix a la caiguda al sector serveis (-1,14%) i també a la construcció (-3,44%). També cau, però amb menys intensitat, a la indústria (-0,83%) i puja lleugerament a l’agricultura (+0,62%).
En la comparació anual, els treballadors estrangers han reduït més intensament la seva presència a l’atur registrat (-3,32%) que els espanyols (-2,28%) i el sector que han retallat més la desocupació és la construcció (-12,94%), l’agricultura (-7,71%) i la indústria (-5,19%). També hi ha menys aturats que fa un any al sector serveis (-1,70%).
El descens de l’atur s’ha notat especialment a les demarcacions més petites i amb més impacte del turisme. Així, a Girona l’atur s’ha reduït un 2,98% durant el mes de març, amb el segon descens consecutiu i a Tarragona el descens ha sigut del 2,43% després de tres mesos d’augments.
A Lleida, les llistes dels serveis d’ocupació s’han retallat un 1,38%, un canvi de tendència després de quatre mesos lleugerament a l’alça.
La mateixa dinàmica s’ha notat a les comarques de Barcelona, en les quals feia tres mesos que es registrava un augment de l’atur. En aquest mes de març, la desocupació ha baixat un 0,72% a la demarcació, per sota de la mitjana catalana.
El descens més pronunciat en l'anàlisi comparativa interanual també s’ha donat a Girona amb un descens de l’atur del 6,22% en comparació amb el març del 2025. A Tarragona la desocupació s’ha reduït un 3,79% en un any i a Lleida un 2,62%. En canvi, a Barcelona el descens ha sigut de l’1,83%.
Pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social, creix en 32.415 persones al març a Catalunya, un increment del 0,84%. En total, durant el tercer mes de l’any hi havia 3,88 milions d’afiliats a la Seguretat Social, un increment de 75.961 treballadors en un any (+2%).
L’afiliació ha crescut a Catalunya a un ritme mensual inferior al de la resta de l’Estat (+0,98%). En el rànquing de comunitats autònomes, s’ha situat en novena posició, en un llistat liderat pel fort augment d’afiliacions de les Illes Balears (+6,95%). Per davant de Catalunya també hi ha Andalusia (1,44%), Cantàbria (+1,24%), Ceuta (+1,07%), Melilla (+1,05%), Múrcia (+1,01%), el País Valencià (+0,97%) i Extremadura (+0,88%).
Al conjunt de l’Estat, l’ocupació ha crescut en 211.510 afiliats a la Seguretat Social respecte al febrer. En termes mitjans, el mercat laboral espanyol ha arribat als 21.882.147 de treballadors, mentre que de manera desestacionalitzada s'han superat els 22 milions per primer cop.
L’ocupació ha crescut a les quatre demarcacions catalanes. En comparació amb el mes de febrer, l’afiliació ha sigut més dinàmica a Tarragona (+2,17%) amb 7.431 llocs de treballs creats el tercer mes de l’any. Així mateix, en la comparació interanual Tarragona també ha estat la demarcació amb més afiliacions noves amb 9.697 (+2,85%).
Pel que fa a la contractació, durant el mes de març s’han formalitzat 217.315 contractes de treball a Catalunya, dels quals 44,4% han estat indefinits (96.571) i 55,6% temporals (120.744). Respecte al mes anterior, la xifra de contractes s’ha incrementat un 16,1% (+30.181), i interanualment, l’augment ha estat del 7,7% (+15.627).
