Montserrat i el turisme rural lideren el ple de Setmana Santa a la Catalunya central
El sector confiava en les reserves d'última hora per acabar d'omplir
Laura Busquets (ACN)
Els allotjaments turístics a la Catalunya central han tancat la Setmana Santa amb unes ocupacions que s'han situat al voltant del 90%. El president de l'associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños, ha explicat a l'ACN que estan "satisfets" de com ha anat la Setmana Santa. Finalment, han arribat al 92% d'ocupació, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat, però similar a la que acostumen a tenir normalment per aquestes dates. Segons Baños, enguany les reserves d'última hora han estat importants per arribar a aquestes bones xifres. Un altre dels pols d'atracció a la Catalunya central durant la Setmana Santa és Montserrat, on les places hoteleres que s'ofereixen han penjat el cartell de "complet".
La Setmana Santa és un dels moments de l'any en què el turisme rural a la Catalunya central obté millors xifres. Al Berguedà, una de les comarques amb més oferta de cases rurals, han omplert gran part dels allotjaments. De les vacances escolars, el primer cap de setmana ha estat "més fluix", ha explicat el president de l'associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños, però de Dijous Sant a Dilluns de Pasqua les ocupacions han estat "molt bones".
Baños ha assenyalat que ja venien d'un "bon hivern", en què la neu que ha caigut al Berguedà els ha ajudat a mantenir unes bones ocupacions. "A la gent li feia gràcia venir a trepitjar neu", ha explicat.
El president de l'entitat també ha destacat una tendència que ja van identificar l'any passat, que pot ser un dels motius perquè no s'hagi arribat al 100% d'ocupació durant la Setmana Santa. Es tracta de la creixent oferta d'habitatges turístics al Berguedà. "Hi ha molta més oferta per la demanda habitual que tenim", ha dit Baños.
La majoria dels hostes que tenen són famílies de l'àrea metropolitana que volen gaudir de la natura. També tenen alguns turistes de països propers com França, però no sol ser el client habitual en aquestes dates.
A Montserrat, les dades han estat molt similars a les dels anys anteriors, en què molts fidels escullen aquest destí per celebrar la Setmana Santa. Segons fonts del monestir, tant l'Hotel Abat Cisneros com les Cel·les Abat Marcet han arribat a l'ocupació plena des de Dijous Sant fins aquest Dilluns de Pasqua.
