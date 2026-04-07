L’ultimàtum de Trump a l’Iran dispara el petroli fins als 115 dòlars i inquieta les borses
L’Ibex 35 i les principals borses europees es desperten en verd, pendents de l’evolució de l’escenari geopolític
Monique Zamora Vigneault
Els mercats es desperten amb màxima cautela aquest dimarts a mesura que s’esgota el termini fixat per Trump per assolir un acord de pau amb l’Iran. Els parquets reprenen l’activitat després de l’aturada de Setmana Santa aquest dimarts enmig de temors d’una greu escalada que podria produir-se en qüestió d’hores a Orient Pròxim, mentre el tancament de l’estret d’Ormuz exerceix una pressió cada vegada més gran sobre el subministrament energètic mundial.
L’inquilí de la Casa Blanca ha promès destruir la infraestructura energètica i els ponts de l’Iran aquest dimarts si no s’assoleix un acord de pau abans de les 20.00 hores de Washington (les 2.00 de la matinada, hora peninsular). El mandatari ha amenaçat amb "destruir tots els ponts de l’Iran abans de les 12 de la nit de demà" i ha afegit que les centrals elèctriques de Teheran "cremarien, explotarien i no tornarien a utilitzar-se mai més".
A l’escalf d’aquesta notícia, el barril de Brent, la referència del Vell Continent, torna a situar-se aquest matí per sobre dels 111 dòlars després de pujar un 1,5%, mentre que el West Texas Intermediate (WTI) —l’índex de referència nord-americà— avança amb més força i se situa en els 115 dòlars. "Em refereixo a una demolició total abans de la mitjanit, i es duria a terme en un termini de quatre hores, si volguéssim", ha conclòs el president dels Estats Units.
No obstant això, les borses a Europa es desperten lleugerament en verd després que Trump declarés aquest dilluns que les negociacions amb l’Iran "van bé". L’Ibex 35 avança un lleu 0,30% a l’inici de la sessió i resisteix girar a la baixa, mentre que la Borsa de Frankfurt puja un 0,6%, París un 0,46%, i Milà, un 0,53%. L’índex de referència de Londres també avança un 0,14% en l’obertura de la sessió.
A més, el clima d’aversió al risc també ha llastat l’or, considerat tradicionalment un actiu refugi, que ara cotitza a 4.669 dòlars per unça troy, lluny dels seus màxims històrics de 5.300 dòlars. Aquesta nova fase del conflicte, que contravé els Convenis de Ginebra, intensifica la preocupació dels inversors per les infraestructures energètiques.
"Aquest és un mercat que es mou al ritme dels titulars", ha afirmat Josh Gilbert, analista de mercats d’eToro. "Ho vam veure dilluns, quan les notícies sobre un possible acord d’alto el foc de 45 dies van fer pujar les accions i baixar el petroli. Però la retòrica de Trump sobre la destrucció de les infraestructures iranianes va tornar a canviar el rumb del mercat".
