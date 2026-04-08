La manresana Innubo crea una nova divisió per oferir assessorament tecnològic continuat als clients
Carles Mesas, CEO de la companyia, explica que Innubo LOGIC respon a la necessitat de les empreses de tenir control sobre la seva infraestructura tecnològica, evitant problemes de xarxa i ciberseguretat
Innubo, empresa tecnològica amb seu a Manresa, ha anunciat la creació d’Innubo LOGIC, una nova divisió dedicada a oferir serveis informàtics gestionats i assessorament tecnològic. L’objectiu és respondre a la nova manera com les empreses organitzen i controlen la seva tecnologia, cada cop més complexa i essencial.
Amb aquest pas, innubo deixa enrere el model tradicional de prestar ajuda només quan hi ha problemes i aposta per un acompanyament continuat. La firma, amb més de 35 anys d'experiència, assumirà un paper més actiu en el funcionament, la seguretat i el rendiment dels sistemes informàtics de les empreses, amb la voluntat d’evitar incidències i millorar-ne el control.
Carles Mesas, CEO d’innubo, explica que, “en els últims anys hem detectat que moltes empreses tenen problemes reals de xarxa i de ciberseguretat, sovint més greus del que perceben, amb infraestructures que han crescut sense control i amb poca capacitat d’anticipació. Arriba un punt en què no n’hi ha prou amb donar resposta puntual: cal assumir un rol més actiu”.
Una evolució necessària davant un entorn IT cada cop més complex
Innubo LOGIC s’adreça principalment a pimes i empreses mitjanes amb una elevada dependència de la seva infraestructura tecnològica, que necessiten passar d’un model fragmentat i reactiu a un model amb visió global, control i capacitat d’anticipació.
Cristina Rabanal, responsable de màrqueting i vendes de l'empresa manresana, diu que “moltes empreses han anat construint la seva infraestructura amb el temps, afegint peces i proveïdors sense una visió global. Això genera entorns difícils de gestionar. Amb Innubo LOGIC ajudem a posar ordre, donar visibilitat i establir una manera de treballar més contínua, que permet anticipar problemes i prendre decisions amb criteri”.
“Passem d’un model en què es resolen problemes quan apareixen a un model en què hi ha un equip pendent de la infraestructura de manera constant, monitorant, proposant millores i ajudant a fer evolucionar la tecnologia amb el negoci”, afegeix Rabanal.
El diagnòstic com a punt de partida
Com a part d’aquest enfocament consultiu, Innubo LOGIC incorpora el diagnòstic inicial de l’entorn IT com a porta d’entrada per als clients, permetent identificar riscos, mancances i oportunitats de millora abans de definir qualsevol servei.
Aquest plantejament reforça la voluntat de l’empresa de no vendre tecnologia de manera aïllada, sinó d’oferir solucions alineades amb el negoci i basades en criteri.
Una evolució natural d’innubo
La nova divisió no neix com un projecte aïllat, sinó com una extensió estratègica del model d’innubo, amb un doble objectiu: d’una banda, accedir a nous segments de mercat; i de l’altra, evolucionar els serveis actuals cap a un model més estructurat i escalable.
“Innubo LOGIC és la manera que tenim d’estar al costat de les empreses quan la seva infraestructura tecnològica deixa de ser una eina i passa a ser un problema. Les ajudem a tenir la xarxa i la seguretat sota control perquè es puguin centrar en el seu negoci”, conclou Carles Mesas.
Amb aquest moviment, innubo reforça la seva aposta per un model de creixement basat en serveis continuats i relacions a llarg termini, amb un pes creixent de la recurrència en el seu model de negoci, consolidant la seva presència a Catalunya i ampliant el seu abast a escala estatal.
- Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
- Ràbia i desconcert per la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada: 'Tant de bo no fos real, sinó intel·ligència artificial
- L’insòlit autobús de Catalunya que només fa dos viatges l’any i surt d’una planta de reciclatge
- Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”