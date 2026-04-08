Multa de 3,6 milions d'euros a la immobiliària Alquiler Seguro per "pràctiques abusives" contra els llogaters
La sanció indica que l'empresa vulnerava el dret dels consumidors aprofitant la "posició de predomini de mercat"
ACN
El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha multat la immobiliària Alquiler Seguro amb 3,6 milions d'euros per "pràctiques abusives" contra els llogaters. En concret, i segons indica el ministeri, es multa l'empresa per "vulnerar el dret dels consumidors aprofitant la posició de predomini de mercat". La resolució és ferma i esgota la via administrativa un cop el ministre Pablo Bustinduy ha resolt el recurs interposat davant d'ell i després que la Direcció General de Consum obrís un expedient sancionador a la immobiliària. La multa estableix que l'empresa ha comès una sanció greu i sis infraccions molt greus.
En concret la immobiliària hauria imposat a un llogater la contractació d'un servei d'atenció a l'inquilí entès com a despesa de gestió immobiliària i formalització de contracte. També hauria imposat un contracte d'assegurança de lloguer en benefici de la part arrendadora o càrrecs per reclamació de qualsevol posició deutora, encara que la causa no fos imputable a l'arrendatari.
A més, es multa Alquiler Seguro per imposar a l'inquilí càrrecs per reclamacions judicials, encara que no existissin condemnes en costes. També hauria introduït una clàusula al contracte per autoritzar-la a incloure l'arrendatari en fitxers de morosos en cas d'impagament d'alguna de les quantitats reflectides al contracte, amb independència de la causa d'impagament i encara que no siguin deutes vençuts i exigibles.
Finalment, també s'atribueix a la immobiliària haver exclòs del dret de desistiment l'arrendatari respecte del contracte de servei d'atenció a l'inquilí.
El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 recorda que la llei pel dret a l'habitatge prohibeix "expressament" traslladar als inquilins la despesa de gestió immobiliària i de formalització del contracte, fets que es poden traduir en infraccions greus o molt greus.
En el cas d'Alquiler Seguro, una de les infraccions molt greus comporta el pagament d'un milió d'euros, i una altra de 990.000. A aquestes quantitats s'hi sumen tres multes més de 500.000 euros cadascuna, una de 100.001 euros i una última, per infracció greu, de 10.001 euros, fins a la suma dels 3,6 milions total.
La resolució implica, a més, dues sancions accessòries més enllà de l'econòmica, obligar la immobiliària a rectificar aquests incompliments tot eliminant les clàusules abusives identificades i fer pública la multa imposada, la raó social d'Alquiler Seguro i la naturalesa de la infracció.
Aquest expedient es va iniciar el març del 2025 i se'n va obrir un altre per fets similars la investigació del qual segueix oberta, després que la Direcció General de Consum rebés denúncies sobre aquesta mena d'accions per part de les entitats de defensa del consumidor Facua i Ocu.
