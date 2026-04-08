Nous àudios entre Red Eléctrica i energètiques confirmen problemes mesos abans de l’apagada: “En algun moment ens la fotrem segur”
Gravacions de trucades telefòniques entre els tècnics de REE i de les grans elèctriques abans del 28 d’abril revelen grans oscil·lacions a la xarxa i els seus temors: “Crec que veurem un zero gros”
Les converses reflecteixen que canvis bruscos de tensió van estar “a punt” de provocar una aturada de la central nuclear d’Ascó al gener
D. P. P.
Durant els mesos i les setmanes prèvies a la gran apagada, els centres de control de Red Eléctrica i de les grans elèctriques anaven detectant diferents episodis d’inestabilitat a la xarxa. Nous àudios de gravacions de trucades entre REE i les energètiques posen de manifest gairebé un any després de l’incident del 28 d’abril que es registraven grans oscil·lacions de pujades i baixades de tensió al sistema elèctric i la por dels tècnics que es produís un problema “gros” en algun moment si no s’aconseguia controlar.
En una gravació del 31 de gener de l’any passat, tres mesos abans de la gran apagada, un tècnic de Red Eléctrica constata que s’havia produït una “oscil·lació molt molt bèstia” i la vinculava amb els grans i ràpids augments i descensos de la producció de les plantes solars. “Moltes vegades que passen coses així, avui ha estat molt exagerat”, indicaven des del centre de control de REE, el gestor del sistema elèctric i operador de la xarxa de transport d’electricitat. “Això, ja t’ho dic, hi haurà reunions, perquè avui ha estat molt gros. Ho heu vist tots els distribuïdors, com és normal. Doncs això… es farà un informe o alguna cosa”. En aquesta mateixa conversa, un tècnic d’Endesa apunta que aquell dia la central nuclear d’Ascó, a Tarragona, va estar “a punt que els saltés algun grup” i “si salten els grups, ens quedem a zero”.
El 7 d’abril, tres setmanes abans de l’històric zero elèctric, diverses trucades entre Red Eléctrica i un centre de control de Sevilla revelen “un problemàs amb les tensions” i s’apunta que “estem així a tot Espanya”, i des de REE es vincula amb el fet que hi ha “poca generació que dona inèrcia al sistema”, en referència a les centrals de gas i nuclears. L’empleat de l’energètica apunta que “això és amb el que haurem de viure els pròxims anys. I com desmantellin les nuclears, jo crec que ja serà el punt d’inflexió”. “No, no pots suportar això, perquè… en algun moment potser ens la fotrem segur gairebé”, respon el tècnic de REE.
El dia de l’apagada: “Veurem un zero gros”
A penes una hora i mitja abans de la gran apagada, aquell mateix 28 d’abril, les converses entre un tècnic de Red Eléctrica i un altre d’una de les grans distribuïdores amb centre de control a Sevilla giraven sobre les oscil·lacions de tensió al sistema. “Avui estan boges”. L’empleat de Red Eléctrica es queixa de les dificultats que genera l’entrada i sortida “de cop” del sistema de la producció de les plantes solars.
“És el tema de la solar, que doncs per preu i per la resta, el que fan és que de cop n’entren un munt i en surten un munt, llavors això fa que la tensió pugi o baixi”, comenta l’empleat de REE, mentre subratlla que les centrals tèrmiques augmenten o redueixen la seva injecció al sistema de manera progressiva i és més fàcil de gestionar.
En aquest sentit, el tècnic de Red Eléctrica reconeix que haurien d’estar produint més centrals tèrmiques per estabilitzar el sistema. “Aquí al sud tenim avui [la central de gas d’]Arcos i [la central nuclear d’]Almaraz, i ja està, que són els únics dos grups que podrien absorbir una mica aquest desajust, però en necessitaríem més, caldria tenir més grups connectats… però com que no entren”, explica.
“I caldria tenir més generació, “grossa”, vaja “grossa”, tèrmica, que són els que regulen”, reconeix l’empleat de Red Eléctrica. Precisament una presumpta mala programació i l’absència de prou centrals de gas i nuclears connectades és la principal acusació de les grans elèctriques per assenyalar Red Eléctrica com a responsable de l’apagada. “Són els que estabilitzen, però com que el problema és que la solar ho copa tot, la resta doncs no entren. Llavors el sol, doncs està molt bé, per a l’estiu i per a la platja, però per a això, per molt que diguin… doncs aquestes batzegades, arribarà un moment que…”. “Ens carregarem alguna cosa i tot”, respon el tècnic del centre de control de la distribuïdora. “Ahir parlava amb un company que… nosaltres, crec que veurem un zero “gros”. Hora i mitja després, aquell ‘zero gros’ va fer història a Espanya.