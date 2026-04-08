Sateliot llança una nova ronda d’inversió de 100 milions d’euros
La companyia fundada pel manresà Jaume Sanpera es prepara per llançar l’any que ve una nova generació de satèl·lits de baixa òrbita
Carles Planas Bou
Sateliot, especialitzada en el disseny i desenvolupament de satèl·lits de connexió de baixa òrbita i fundada pel manresà Jaume Sanpera, que n’és el conseller delegat, va anunciar ahir el llançament d’una ronda de finançament de sèrie C amb la qual esperen recaptar fins a 100 milions d’euros.
Sanpera ha comunicat aquest salt acompanyat del Ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, fent així evident el suport del Govern d’Espanya a una companyia de la qual posseeix el 18,7% del seu accionariat. «És un projecte estratègic d’un país com Espanya que ja és líder en connectivitat, però que també vol ser-ho en connectivitat satel·litària per a enrobustir la sobirania espanyola i europea», ha celebrat.
La companyia ubicada a Barcelona ha informat que aquesta ronda ajudarà a desplegar fins a 16 satèl·lits focalitzats en tecnologies 5G i en l’anomenada Internet de les Coses (IoT en anglès), la creixent connectivitat de cada vegada més dispositius. Sateliot ha posat en òrbita sis satèl·lits i en llançarà cinc més enguany. L’any que ve impulsarà una nova generació de satèl·lits que fabricarà íntegrament a la seva seu.
Sateliot és una empresa amb un 100% de capital espanyol, una realitat que respon a la missió tant del projecte com de l’Executiu de reduir la dependència exterior en un sector cada vegada més crucial com l’economia de l’espai. A més del Govern, la firma està recolzada per Indra, Cellnex, Sepides (SEPI), Hyperion, Global Portfolio Investments i Banc Santander, però també del Banc Europeu d’Inversions (BEI).
Al març de 2025, Sateliot va tancar una ronda de sèrie B de 70 milions d’euros per avançar en el desplegament de la seva constel·lació de satèl·lits. El Govern va aportar 13,9 milions d’euros a través del fons d’inversió pública SETT i va ajudar a generar un efecte arrossegui que està atraient a cada vegada més inversors. Actualment, ostenta precontractes amb valor de 270 milions d’euros amb més de 400 clients de 60 països, entre ells operadors de telecomunicacions com Telefónica o Deutsche Telekom.
Sateliot preveu tancar la ronda de finançament a l’estiu, un curt termini que il·lustra l’ambició d’una empresa el creixement de la qual està sent meteòric. En l’últim any, ha duplicat el seu nombre d’empleats fins a arribar els 133, el 30% d’ells catalans que van estudiar i van treballar fora. La companyia espera que, després de tancar la seva nova ronda de finançament, pugui tornar a duplicar la seva plantilla durant 2027.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
- Ràbia i desconcert per la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada: 'Tant de bo no fos real, sinó intel·ligència artificial
- L’insòlit autobús de Catalunya que només fa dos viatges l’any i surt d’una planta de reciclatge
- Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre