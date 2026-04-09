El Bages és la comarca gran del país amb l’atur de llarga durada més elevat
Gairebé quatre de cada deu persones de la comarca que estan registrades a les oficines de Treball de la Generalitat fa més de dos anys que no tenen feina
El 38,76% de les persones registrades a l’atur al Bages fa més de dos anys que estan sense feina, segons la darrera estadística de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat. Així, el Bages és la comarca gran del país, de més de 100.000 habitants, amb més persones aturades en aquesta situació. El percentatge supera en gairebé sis punts la mitjana catalana, i només se li apropen el Baix Penedès (38,62%) i l’Anoia (37,73%).
A més, el Bages és la segona comarca gran amb més persones registrades a l’atur des de fa un any o més, el 53,30% del total, només per darrera del Baix Penedès, que en registra el 53,68%.
El Bages va tancar el mes de març amb un total de 8.295 persones aturades, de les quals 3.496 fa un any o més que estan sense feina, i d’aquestes, 2.515 en fa dos o més.
Amb tot, la comarca retalla el seu percentatge d’aturats. Respecte del febrer, se’n van registrar l’1,12% menys, una davallada una mica per sota de l’experimentada per l’atur al conjunt de Catalunya (-1,15%). Respecte del març del 2025, l’atur registrat ha caigut a la comarca el 2,09%, prop de mig punt menys que la dada catalana (-2,5%).
D’altra banda, el Bages presenta un atur de persones estrangeres del 25,11%, una proporció més de quatre punts superior a la mitjana nacional (20,67%), però molt lluny dels registres de les comarques amb més atur de persones de nacionalitat no espanyola, com la Segarra (37,732%), el Pla d’Urgell (33,25%), la Ribera d’Ebre (32,13%) i l’Urgell (31,77%). Respecte del 2025, el nombre d’aturats estrangers ha caigut a la comarca el 8,09%, prop de cinc punts més que el que ho ha fet al conjunt català en el mateix període. De fet, és entre les comarques del país on més cau l’atur estranger, i la cinquena de més de 100.000 habitants on la reducció és més pronunciada, per darrera del Baix Empordà, el Gironès, l’Alt Empordà i el Baix Camp, totes elles, tret del Baix Empordà, amb una taxa d’atur estranger superior a la bagenca.
Les dades a la regió
En conjunt, l’atur a la Catalunya central es va reduir prop de dos punts percentuals el març respecte del mes de febrer, i se situa en 22.260 persones, 450 menys que el mes anterior. La caiguda supera en més de vuit dècimes l’experimentada al conjunt del país.
En termes interanuals, l’atur cau a les comarques centrals el 4,42%, gairebé dos punts més del que ho fa al conjunt català, i retalla en 1.029 persones el nombre des del març del 2025.
Totes les comarques de la regió van registrar caigudes interanuals de l’atur registrat, tret del Berguedà, on va créixer el 0,31%. Va davallar amb especial rellevància al Lluçanès (-13,66%), al Solsonès (-10,98%) i a l’Alt Urgell (-9,19%). Al Berguedà es registra així el tercer increment interanual consecutiu i es manté encara per sobre del registre absolut del mes de març de l’any passat, quan hi havia 1.607 persones a l’atur, cinc menys que aquest mes de març.
D’aquesta manera, la Catalunya central suma disset mesos consecutius de descensos interanuals de l’atur, i deu que ho fa de manera més intensa que al conjunt del país.
En termes intermensuals, el nombre de persones sense feina registrades va caure a totes les comarques del territori excepte a la Cerdanya (1,42%), i en les que va caure ho va amb més força que a Catalunya, tret del que ho va fer a Anoia (-0,67%) i Bages (-1,12%).
Quant a l’atur de llarga durada a la resta de comarques de la regió, de persones amb un any o més registrades a les oficines de Treball, en tres supera el 50%: al Lluçanès, amb el 52,53%; al Berguedà, amb el 52,3%; i al Moianès, amb el 51,66%. A l’Alt Urgell se situa en el 46,63%, en el 37,21% a la Cerdanya i en el 49,55% al Solsonès. Totes estan per sota del registre bagenc. Pel que fa a l’atur de més de dos anys de durada, a l’Alt Urgell és del 31,29%; del 38,28% al Berguedà; del 23,95% a la Cerdanya; del 30,49% al Solsonès; del 35,88% al Moianès; i del 38,61% al Lluçanès. També en tots els casos, registres per sota de l’experimentat pel Bages en el mateix març.
