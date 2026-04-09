Comprar a Shein, Temu i AliExpress serà més car a partir de juliol
La Unió Europea eliminarà l’exempció d’aranzels que beneficia les botigues online de baix cost
Beatriz Ríos
La Unió Europeaes prepara per eliminar les exempcions aranzelàries de les quals gaudeixen les importacions per sota de 150 euros, majoritàriament provinents de la Xina, que envaeixen el continent com a resultat de l’explosió de les compres en línia. Segons dades de la Comissió Europea, l’arribada d’aquest tipus de paquets s’ha triplicat en els últims tres anys. Només el 2024, més de 4.600 milions de productes de baix cost van arribar a la UE. Un 91% d’aquests paquets provenien de la Xina. A més, Brussel·les sospita que sovint el valor declarat és inferior al real, precisament per evitar haver de pagar taxes.
En concret, els governs dels Vint-i-set han acordat imposar una taxa de 3 euros a partir del pròxim 1 de juliol a tots els paquets amb un valor inferior a 150 euros. Amb l’objectiu de reduir la càrrega administrativa, la UE va introduir el 1983 una excepció als aranzels duaners per a productes amb un valor inferior a 150 euros. El 2025, en un món en què les compres en línia de baix cost s’han disparat, un 77% dels usuaris d’internet va fer alguna compra en línia l’any passat, segons Eurostat; aquest llindar no només ha perdut sentit, sinó que pot perjudicar la competitivitat de les empreses europees.
Solució temporal
El passat mes de novembre, els ministres van pactar eliminar aquesta exempció perquè s’apliquin a aquests productes les tarifes habituals. Tanmateix, donada la gravetat del problema, fins que entri en vigor, els Vint-i-set buscaven una manera de reduir l’entrada de paquets al territori comunitari. Aquest gravamen de 3 euros per paquet que entrarà en vigor el pròxim 1 de juliol és la solució temporal que la UE ha pactat aquest divendres.
La allau, a causa de la popularitat d’empreses com Shein o Temu, és tal que les autoritats tenen importants dificultats per fer controls efectius, cosa que dona lloc a l’arribada de falsificacions o productes que no compleixen necessàriament els estàndards comunitaris. Això pot generar competència deslleial respecte als venedors europeus, sotmesos a controls més estrictes i a costos de producció més elevats.
Aquesta “taxa de manipulació” aspira a compensar els costos addicionals als quals s’enfronten les autoritats duaneres a causa de la pressió derivada del significatiu increment de l’arribada de paquets. A més, hi ha l’aspecte mediambiental. L’augment del consum de productes de baix cost és notable. Però, sobretot, a la UE li preocupa que l’exempció aranzelària per a importacions per sota dels 150 euros sigui un incentiu perquè les empreses facin enviaments individuals, amb l’impacte que això comporta.
Més reformes
El passat mes de febrer, l’Executiu comunitari també va presentar una proposta per imposar una taxa específicament a mercaderies importades directament pels consumidors, amb l’objectiu d’abordar el mateix problema. Aquesta proposta forma part d’una reforma que, de moment, encara no ha estat formalment acordada.
Originalment, aquesta mesura havia de formar part de la reforma del sistema duaner comunitari que negocien governs i Parlament Europeu. La reforma inclou la creació d’una plataforma per reforçar l’intercanvi de dades i els controls duaners, però la seva posada en marxa només està prevista a partir del 2028. Paral·lelament, a més, la Comissió va presentar fa uns mesos una proposta per introduir una taxa mínima de 2 euros a les importacions amb l’objectiu de frenar el mateix problema, tot i que encara no està clar com funcionarà en aquest context.
