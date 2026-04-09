El conseller Ordeig anima el Bages a fer de la producció alimentària "una prioritat"
El titular d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació visita la comarca per donar suport als projectes innovadors locals
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, insta el Bages a "reivindicar la seva cultura i projecció agroalimentària i a trobar espais per compartir aquest coneixement". Així ho ha manifestat aquest matí en una trobada a Manresa amb els mitjans de comunicació després d'haver visitat empreses del territori com Semen Cardona. Per a Ordeig, el Bages ha de situar la producció d'aliments "com una prioritat del territori, i generar les infraestructures i la regulació i buscar el suport institucional i la cooperació entre empreses per fer que aquests projectes tirin endavant".
El conseller assegura estar "molt orgullós dels projectes innovadors i emprenedors que hi ha al Bages", però afirma que "de vegades em dona la sensació que li hem de donar una mica més de ressò social" i alhora "trobar espais per fer xarxa, per compartir què és el que s'està fent perquè puguin créixer i perquè puguin apareixer també altres projectes".
Segons Ordeig, "el Bages pot aprofitar molt més el seu potencial, perquè té moltes oportunitats en el sector alimentari". El conseller destaca condicions com "la situació estratègica, propera a l'àrea metropolitana i, per tant, centralitat a Catalunya i, a més a més, ja té empreses que ho estan fent molt bé". Així, considera que "podríem aprofitar molt més tota aquesta projecció, aquestes oportunitats del sector alimentari i donar-li un impuls". Ordeig s'ha compromès a estudiar fórmules per tirar endavant projectes amb els agents del territori".
Durant la seva visita, el titular d'agricultura ha recalamat "modernitzar el sector". Ordeig ha reclamat "un canvi" en el discurs del sector, que l'orienti cap a la innovació i que el faci aparèixer no com un sector "subsidiari", sinó com una eina central per garantir la "sobirania nacional". Des del departament que dirigeix, ha dit, "donarem suport al nom rural, a les iniciatives emprenedores del territori per prioritzar la producció d'aliments a casa nostra", una fita clau, ha recordat, per garantir l'autonomia alimentària just en un moment de conflictes geopolítics que compliquen la situació al primari.
Amb tot, ha recordat Ordeig, el 2025 ha estat un "gran any" per a la producció alimentària catalana, que registra les dades més bones de la història especialment respecte del seu pes en el PIB del país, ja proper al 18%.
Visita a Semen Cardona
Òscar Ordeig ha abordat al matí amb la direcció de Semen Cardona la millora dels accessos del tram Navàs–Cardona. Segons ha explicat la companyia, la trobada ha permès donar a conèixer de primera mà l’activitat de l'empresa i compartir els principals reptes que afronta el sector porcí.
Segons insisteix la companyia, el tram Navàs–Cardona "no afecta únicament Semen Cardona, sinó el conjunt del teixit empresarial del territori, ja que condiciona la seguretat viària, l’eficiència logística i la competitivitat de les empreses que hi operen".
Durant la visita, el conseller ha recorregut les instal·lacions acompanyat per la presidenta de la companyia, Maria Àngels Rial, i el director general, Jordi Coletas, juntament amb altres professionals de l’equip. Durant el recorregut, s'han presentat a Ordeig els processos de producció de dosis seminals d’alt rendiment i els protocols de bioseguretat amb què treballa Semen Cardona.
En el marc de la trobada, també s'han abordat altres qüestions clau per al sector, entre les quals la preocupació per la pesta porcina africana (PPA), en què s'ha coincidit a valorar "la importància de reforçar la prevenció, la vigilància i la coordinació per protegir la sanitat animal i garantir la continuïtat de les explotacions". També s'ha tractat sobre la necessitat d’avançar en l’agilitació dels tràmits administratius.
