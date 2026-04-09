Detectats 11 nous casos positius de pesta porcina dins de la zona d'alt risc que eleven la xifra total fins als 252
Aquesta setmana s'han analitzat 343 mostres i s'han capturat 294 senglars en la zona infectada
El Departament d'Agricultura ha confirmat aquest dijous que s'han detectat 11 nous casos positius de pesta porcina africana (PPA) en senglars, tots ells dins de la zona d'alt risc del brot, cosa que situa la xifra total de positius en 252. En total, aquesta setmana s'han analitzat 343 mostres, amb 11 resultats positius i 332 negatius, situant la taxa d'infecció en un 3,21%. D'altra banda, en els últims set dies s'han capturat 294 senglars en la zona infectada, tant d'alt com baix risc, situant el total de captures de senglars en aquest espai en 3.325. Des del primer cas de PPA detectat, el 28 de novembre, s'han analitzat 3.388 mostres de tota Catalunya, mentre que des de l'1 de gener s'han capturat 26.587 senglars arreu del país.
El nombre de captures es manté igual que la setmana passada perquè en els mesos d'abril i maig no es realitzen batudes. Ara bé, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, va anunciar dimarts al Parlament que proposaran ampliar els mesos en que es podran caçar senglars amb l'objectiu d'incentivar el control cinegètic.
El Departament d'Agricultura ha detallat que en aquests moments dins la zona d'alt risc s'han instal·lat un total de 26 trampes, 40 trampes col·lectives per evitar l'entrada i sortida de senglars dins les zones restringides i s'han executat 45 km de tancaments. Així mateix, continua treballant en la tercera barrera física, que reforçarà la contenció del brot a l'altra banda del riu Llobregat, a la zona baixa del riu Besòs i a la B-40 entre Terrassa i Abrera.
En una nota de premsa, també ha precisat que en l'última setmana el dispositiu que treballa en l'erradicació de la malaltia ha comptat amb 2.041 membres. Tan sols d'Agents Rurals, cada dia hi ha més de 100 agents vinculats al brot de PPA.