Montepio s’alia amb Acrisure i fa un salt global
L’acord amb la cinquena corredoria mundial permet a Segursoci ampliar oferta i tecnologia
El Montepio Manresa-Berga ha formalitzat una aliança estratègica amb la multinacional nord-americana Acrisure, considerada la cinquena corredoria d’assegurances del món i líder en clients particulars. L’acord, vigent des de l’1 de gener, es canalitza a través de la corredoria pròpia de l’entitat, Segursoci, i suposa un salt qualitatiu en capacitat operativa, accés al mercat i recursos tecnològics, tot mantenint intactes la marca i la propietat del Montepio.
Gràcies a aquesta col·laboració, Segursoci amplia la seva cartera d’asseguradores fins a superar el centenar de companyies, fet que li permet accedir pràcticament a tot el mercat i millorar l’oferta de productes i condicions per als seus clients. A més, la integració en l’ecosistema d’Acrisure facilita la incorporació de noves eines tecnològiques, incloent-hi solucions basades en intel·ligència artificial, amb l’objectiu de guanyar eficiència i capacitat de servei.
L’operació s’inscriu en un context de concentració creixent del sector assegurador. En aquest escenari, el Montepio feia anys que buscava un soci que li permetés créixer sense perdre la seva identitat. El primer pas va ser l’acord amb Ruiz Re el 2024, valorat positivament per l’entitat i que va obrir la porta a una aliança de més abast amb un grup global com Acrisure. La direcció del Montepio subratlla que no es tracta ni d’una fusió ni d’una absorció, ja que no hi ha transmissió patrimonial.
Per a Acrisure, l’acord també té un valor estratègic, perquè li permet reforçar la seva presència territorial i incrementar volum en el mercat espanyol. La companyia defensa un model de creixement basat en la integració de corredories independents, a les quals aporta tecnologia, estructura i capacitat operativa perquè puguin competir en un entorn cada vegada més exigent. Tot i això, remarca que el tracte personal i la proximitat amb el client continuen sent elements centrals del negoci.
En l’actualitat, Segursoci compta amb uns 13.000 clients i gestiona prop de 18.000 pòlisses, unes xifres que també reflecteixen l’adquisició recent de la cartera de la corredoria manresana Masa i Masa. Amb aquesta aliança, el Montepio aspira a incrementar la facturació —amb l’objectiu d’arribar al milió d’euros— i diversificar l’activitat, especialment en l’àmbit empresarial, sense perdre el model d’atenció directa i personalitzada.
JOSÉ ANTONIO VARGAS, SEO d'Acrisure Espanya: «Hi ha la necessitat de concentrar el sector»
Acrisure és una companyia de referència en el sector assegurador i de serveis financers, reconeguda com una de les organitzacions amb més creixement a nivell internacional. Amb presència a 24 països, a l’estat espanyol compta amb 150 oficines i més 150.000 clients.
Acrisure ha experimentat un important creixement en tan sols 20 anys. Quin ha estat el factor diferencial que ho ha fet possible?
Un és l’orientació que hem tingut: si volem créixer en un mercat global cal ser gran perquè tens recursos i pots competir; si ets petit ho tens més difícil. El sector assegurador està molt atomitzat, però s’està concentrant. Nosaltres vam decidir ajuntar corredors professionals, emprenedors i fundadors d’empreses que tenen èxit, que són petits, però aspiren a l’excel·lència, a continuar creixent i a donar cada vegada un millor servei al client. El segon factor és que hem apostat per la tecnologia i des del principi hi hem invertit i som líders a nivell tecnològic. Estem desenvolupant moltes coses en intel·ligència artificial. I hi ha una tercera pota: treballem amb totes les companyies del sector, més de 150, i podem oferir solucions fins i tot en mercats internacionals, cosa que amplia significativament les opcions per al client.
Com es tradueix en el dia a dia de la companyia l’aposta tecnològica?
La tecnologia s’utilitza per millorar l’eficiència i la productivitat mitjançant l’automatització de processos administratius, reduint temps i errors. Després hi ha la part de l’assessorament, i és aquí on estem incorporant la intel·ligència artificial. Fem una anàlisi de riscos amb intel·ligència artificial i, a partir d’aquí, t’indiquem què necessites tenir cobert, el cost o les bretxes de seguretat que tens. Aleshores, tu pots decidir. Tot això ja ho estem fent amb intel·ligència artificial, cosa que ens permet oferir un millor assessorament al client, una millor anàlisi dels seus riscos i millors preus, perquè s’ajusten al que realment necessita i, per tant, el servei és superior. La tecnologia ens serveix per ser més productius i per orientar i assessorar millor el client.
Quina és la situació actual i els principals reptes del sector de la distribució d’assegurances?
El repte fonamental és que el sector a Espanya està molt atomitzat. En alguns aspectes estem una mica més endarrerits que altres mercats com l’anglès, l’holandès o el francès. Per què? Perquè encara hi ha 5.600 corredors d’assegurances i més de 60.000 agents per a una població com la que tenim. Això fa que siguin petits i no tinguin capacitat d’invertir en tecnologia ni d’oferir un servei cada vegada més professional, que és el que es demana. Aquest sector s’ha de concentrar, igual que van fer les companyies, i cal que siguin grans, amb estructura i capacitat d’inversió, de millora i d’oferir millors productes i serveis. Aquest és el procés en què es troba el sector i on nosaltres aspirem a ser un dels líders, avançant i integrant corredors més petits.
Per tant, aquesta és l’estratègia de futur d’Acrisure?
La nostra estratègia és aquesta: cal concentrar el sector. Així és com vam néixer a Espanya fa 20 anys, quan ningú en parlava i vam ser pioners. Ja portem camí recorregut i la idea és continuar integrant corredors més petits que veuen que hi ha futur, però necessiten eines, i nosaltres els les proporcionem perquè puguin créixer i donar un millor servei. L’estratègia és continuar creixent, expandint-nos i ocupant territori —ara som a 13 comunitats autònomes— i allà on som, ser líders, perquè els clients tenen més opcions amb nosaltres que amb un corredor local: més descomptes, millors preus i millor servei.
Què suposarà per als clients de Montepio l’acord amb Acrisure?
Tindran accés a la millor oferta d’assegurances del mercat, ja que ningú pot treballar amb 150 companyies, amb millors condicions i solucions globals, recolzades en tecnologia i ciberseguretat. És un pas molt important tant per a Montepio com per a nosaltres, perquè es pot oferir molt més als clients del que es feia fins ara. El tracte ha de continuar sent el mateix: proper, personal i amb gent local. La tecnologia ajuda les persones a fer millor la seva feina, però per a nosaltres les persones són intocables. Aquesta manera de treballar ens dona molt bon resultat: les corredories que s’integren amb nosaltres creixen al voltant d’un 20%, mentre que el mercat ho fa al 8% i els corredors petits al 3%. El mètode funciona. La filosofia serà la mateixa, però amb millors eines.
