Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Concentració a Sant JoanRegió7Futur pavelló del BaxiJaleo VillagePlusfresc ManresaConfessionari de RosalíaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Incertesa aèria

L'app que avisa si hi ha un canvi en el teu vol molt abans que t'informi l'aerolínia: cofundada per un català

Ofereix informació en temps real sobre retards, i horaris de sortida o arribada, ajudant els viatgers a planificar els seus desplaçaments i a reduir sorpreses d'última hora

Regió7

L’escalada del conflicte a l’Iran ha generat una gran incertesa per als passatgers que planegen viatjar a Àsia i l’Orient Mitjà. Les aerolínies sotmeten els seus vols a constants canvis de ruta, retards i cancel·lacions pels possibles riscos de seguretat i restriccions de l’espai aeri. Davant la necessitat dels viatgers d’informació fiable i actualitzada sobre cada vol, neixen plataformes com 'Flighty'.

Aquesta 'app' permet als usuaris conèixer canvis en els seus vols amb molta antelació, fins i tot abans que l’aerolínia emeti un avís oficial. Ofereix informació en temps real sobre retards i horaris de sortida o arribada, ajudant els viatgers a planificar els seus desplaçaments i a reduir sorpreses d’última hora.

'Flighty' va néixer d’una manera força casual. L’usuari Ryan Jones - enginyer i expert en disseny de producte - es va queixar a la xarxa social 'X', abans Twitter, d’una problemàtica amb el vol. Un error que va acabar ajuntant el dissenyador gràfic noruec Markus Aarstad i el català Francesc Bruguera, un jove enginyer informàtic que va estudiar a la Universitat de Barcelona, per crear aquesta reconeguda aplicació.

A més, Flighty permet compartir l’estat del vol amb familiars o amics, que poden rebre notificacions automàtiques en aterrar o en cas de modificacions. També recopila informació sobre aeroports i condicions meteorològiques, proporcionant un panorama complet per a aquells que busquen mantenir el control del seu viatge sense dependre únicament dels avisos de l’aerolínia.

L’app funciona combinant diferents tipus d’informació per anticipar la situació d’un vol abans que l’aerolínia ho confirmi oficialment. Primer, rastreja l’avió que farà el vol, des de la seva arribada a l’aeroport d’origen fins a la seva ruta anterior, cosa que permet detectar si va amb retard. A partir d’aquestes dades, utilitza algorismes i prediccions basades en patrons històrics per estimar possibles demores o canvis d’horari.

Notícies relacionades

A més, l’'app' analitza alertes i mandats de control del trànsit aeri, condicions meteorològiques i problemes operatius als aeroports, com tancaments de pista o congestió. Amb tota aquesta informació combinada, pot avisar l’usuari sobre retards, canvis de porta o fins i tot vols cancel·lats amb diverses hores d’antelació, molt abans que l’aerolínia faci qualsevol comunicació oficial. Això ajuda a planificar desplaçaments, reprogramar connexions o simplement evitar sorpreses d’últim minut.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
