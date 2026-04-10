La Cambra de Comerç lliura els premis Cambra a la Fàbrica Nova per celebrar el seu 120è aniversari
L'ens guardona enguany Forn de Cabrianes, Araymond Tecniacero, Fundació Ampans, AMT Studio, Assegurances Santasusana i UPC Manresa
L'acte se celebrarà el 7 de maig i el presidirà el ministre Jordi Hereu
La Cambra de Comerç de Manresa celebrarà el proper 7 de maig una nova edició dels Premis Cambra, que enguany coincideixen amb la la commemoració dels 120 anys de la institució. Per això, l'ens prepara un acte especial que se celebrarà al recinte de la Fàbrica Nova, la gran aposta de futur de la ciutat per la innovació i el coneixement. La gala estarà presidida pel ministre d’Indústria i Turisme del Govern espanyol, Jordi Hereu, i reunirà representants del teixit empresarial, institucional i social de la Catalunya Central.
En aquesta edició, es reconeixeran sis empreses i institucions que, assenyala la Cambra, "destaquen per la seva trajectòria, capacitat d’innovació i compromís amb el territori": Forn de Cabrianes, ARaymond Tecniacero, Fundació Ampans, AMT Studio, Assegurances Santasusana i UPC Manresa.
Forn de Cabrianes rebrà el premi Comerç, Turisme i Serveis "en reconeixement a la trajectòria de la família Abadal, que ha sabut combinar la tradició de tres generacions de forners amb una aposta constant per la innovació", detalla la Cambra, que recorda que des dels seus inicis el 1933, l’empresa ha evolucionat d’un forn local a una xarxa de punts de venda en diverses comarques, "mantenint la qualitat i apostant per productes de proximitat".
El premi Indústria serà per a ARaymond Tecniacero, "exemple de compromís industrial amb el territori", diu l'entitat cameral. Integrada en un grup global, la companyia ha desplegat una inversió de prop de 15 milions d’euros amb la nova planta de Sallent, que li permetrà incrementar capacitat productiva, incorporar tecnologia i posicionar-se en sectors emergents com les energies renovables.
La Fundació Ampans serà guardonada amb el premi Urbanisme i Territori. El guardó vol reconèixer "la trajectòria de la Fundació Ampans i el seu model de desenvolupament arrelat al territori, que combina activitat econòmica, inclusió social i cohesió comunitària". Segons destaca la Cambra, el jurat ha valorat especialment el projecte de La Parada de Manresa, "un espai integrador i obert que contribueix a la cohesió social i a la humanització de l’entorn urbà, posant les persones al centre".
El premi Internacionalització serà per a AMT Studio, una marca nascuda a Manresa que, en pocs anys, ressalta l'ens cameral, "ha aconseguit una notable projecció internacional amb presència en més de 90 punts de venda arreu del món, mantenint un model basat en la sostenibilitat, la creativitat i el talent jove".
Finalment, el premi Especial el rebran conjuntament Assegurances Santasusana i UPC Manresa. Així, el guardó reconeix, d’una banda, la trajectòria de la Corredoria d’Assegurances Santasusana, que celebra enguany els seus 100 anys d’història, "consolidada com un referent de confiança i proximitat al territori"; i de l'altra, la implicació de la UPC Manresa amb el projecte de Fàbrica Nova, "una iniciativa que exemplifica la transformació d’un espai industrial en un ecosistema d’innovació, formació i col·laboració amb el teixit empresarial", segons puntualitza la Cambra de Comerç.
Els Premis Cambra
Els Premis Cambra van néixer l'any 2000 com a hereus dels Premis al Mèrit Exportador, que es van concedir entre els anys 1991 i 1999 per reconèixer l'activitat de les empreses en l'àmbit de la internacionalització. Segons explica la Cambra, els guardons actuals tenen per objectiu reconèixer l'activitat empresarial duta a terme per les empreses, persones o institucions de tot el teixit econòmic de la demarcació de la Cambra de Comerç de Manresa que contribueixen a la millora de la competivitat del país a través de la internacionalització, la dinamització del comerç pròxim al ciutadà, la innovació, l'originalitat, la qualitat i el disseny, l'ús empresarial de les noves tecnologies, l'adopció de processos productius respectuosos amb el medi ambient i el dinamisme, entre d'altres valors. L'entitat pretén que els premis "serveixin d'estímul per a les empreses i ajudin a potenciar l'esperit i l'autoestima de l'empresariat de la demarcació del Bages".
En l'edició anterior, que es va celebrar el novembre del 2024, els premis Cambra van guardonar les empreses Promotor (Internacionalització), Tèxtil Torné (Indústria), Tous (Comerç, Serveis i Turisme), el Fòrum de la Catalunya Central (Urbanisme i Territori) i Texpol (Especial).
