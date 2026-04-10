Els aeroports europeus alerten de la possible falta de combustible en tres setmanes pel tancament de l'estret d'Ormuz
En una carta a la Comissió Europea avisen que les afectacions poden causar "greus repercussions econòmiques"
Gerard Escaich Folch (ACN)
Els aeroports europeus han alertat en una carta als comissaris europeus d'Energia, Dan Jørgensen, i de Transport, Apostolos Tzitzikostas, de la possible falta de combustible en tres setmanes si l'estret d'Ormuz continua tancat, tal com ha publicat el Financial Times. La missiva enviada aquest dijous avisa que les afectacions poden causar "greus repercussions econòmiques per a les comunitats afectades i per a Europa en cas d'una escassetat sistèmica de combustible per avions" tot i que habitualment no siguin els aeroports els que gestionen directament el subministrament de combustible. El missatge s'ha enviat a través del Consell Internacional d'Aeroports (ACI) amb seu a Montreal (Canadà) i es va fundar l'any 1991.
L'organisme explica que els aeroports gestionen el 26% de les exportacions europees per valor i que es tracta d'un element "crític d'alt valor mundial per a les cadenes de subministrament". A la carta també es parla de l'increment de viatgers a partir de la pandèmia i com el sector de l'aviació s'ha convertit en un "pilar macroeconòmic" per a Europa.
Si segueix la situació actual, han alertat que una reducció de la connectivitat aèria a causa d'una reducció del combustible aeri es traduiria en un "perjudici per a l'economia europea".
La divisió europea d'ACI es va reunir amb els comissaris aquest dimecres a Brussel·les on va expressar la necessitat, entre altres demandes, d'identificar alternatives per a la importació de petroli i mesures per incrementar la producció a la UE.
Recentment, l'operador dels aeroports espanyols, Aena, assegurava que, a partir de la informació facilitada per empreses de subministrament de combustible, "res indica que hi hagi un problema de subministrament als aeroports espanyols en aquests moments".
A principis d'abril, Volotea va retallar un 0,5% les seves rutes a l'Estat per l'encariment del combustible provocat per la guerra a l'Orient Mitjà. L'aerolínia defensava que eren ajustaments "necessaris" per garantir "estabilitat operativa" mentre duri la guerra.
Companyies com Vueling o Ryanair, però, mantenen la programació "per ara". L’empresa liderada per Michael O’Leary avisa que hi pot haver afectacions del subministrament de fuel per a avions al maig si s'allarguen les hostilitats més enllà del mes d’abril i no es desbloqueja el pas per l’estret d’Ormuz.
EasyJet també va avisar que la situació del combustible dependria de la durada de l'impacte de la guerra, tot i que en el seu cas, ja havien negociat el 70% del consum del querosè previst per a la campanya d'estiu.
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”