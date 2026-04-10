Un nou restaurant, Delit, se suma a l'oferta gastronòmica de Manresa

El local obrirà portes el proper dimecres al número 14 del carrer Carrasco i Formiguera

Núria Daban, Albert Masats, Martí Mata i Pau Muñoz, a l'interior del nou Delit / Carles Blaya

Dimecres obrirà portes al número 14 del carrer Carrasco i Formiguera de Manresa Delit, un nou restaurant que vol fer fer de la relació qualitat-preu el fonament de la seva proposta gastronòmica. Als fogons hi haurà el manresà Martí Mata, amb experiència a l'Akelarre de Sant Sebastià i excap d'aperitius al Disfrutar barceloní, formació, doncs, en locals amb tres estrelles Michelin i sota la bandera, en el cas del Disfrutar, de millor restaurant del món el 2024.

La proposta de Delit vol basar-se en cuina de producte, platets per compartir, tapes d'autor i una cuidada seleccions de vins. "Gastronomia honesta i de proximitat", ho resumeixen els integrants del seu equip: Albert Masats, Núria Daban, Pau Muñoz i Martí Mata, que es proposen repartir-se el protagonisme d'un projecte que vol fer sentir els seus clients "com a casa".

Entre els plats especials que oferirà Delit hi ha una brandada de bacallà amb pebrots del piquillo a l'estil de Tolosa a la brasa i coronat amb olives kalamata; una truita de patates oberta amb papada ibèrica; o macarrons (també per compartir) amb tres carns: de rostit de pollastre, botifarra i entrecot, i daurats amb formatge artesà Molí de Ger. El local, que abans havia ocupat la rostisseria Ququiriquí, té cinquanta metres quadrats de sala i permet un aforament per a trenta-cinc comensals.

El projecte Delit s'està forjant des del passat mes de novembre. Albert Masats, el més veterà del quartet, hi aporta la seva experiència al Bar Bages i a la peixateria Casas. Núria Daban ha treballat anteriorment al Kimono Ets i al Sa Cala, d'on també ha sortit Pau Muñoz. Amb edats entre 21 i 34 anys, els impulsors del nou restarant volen contribuir a la renovació de l'oferta gastronòmica de la capital del Bages, amb una aposta per la informalitat i la qualitat del producte. En aquest sentit, Martí Mata hi aporta la seva experiència a un dels grans restaurants globals, del qual assegura haver après, sobretot, la "gestió" i "l'organització", elements bàsics per poder oferir als clients un servei acurat, i al negoci, la seguretat del control de les despeses i dels productes. Mata també exporta del Disfrutar trucs de cuina, com l'elaboració del verat, un dels plats clàssics del reconegut restaurant barceloní.

El Delit obrirà de dimecres a dissabtes als migdies i nits, i els diumenges als migdies. Per dinar entre setmana es podrà demanar un menú d'uns vint euros, mentre que a la carta el tiquet s'enfilarà fins als 30 o 35 euros, amb la beguda inclosa, apunten els seus responsables. El local preveu disposar de terrassa per a les jornades d'estiu.

El nou restaurant completa una oferta ja prou llaminera per als aficionats a la restauració al sector Carrasco i Formiguera-plaça de les Oques, i estarà per porta amb l'Ígnia, amb el qual, asseguren els responsables de Delit, "no serem competència, perquè el nostre local serà més informal".

Masats, Daban, Muñoz i Mata estan convençuts que el Delit serà un èxit. D'una banda, perquè hi oferiran, asseguren, "producte molt bo a un preu molt ajustat". I també perquè "quan en saps, del que estàs fent, i tothom hi posa la mateixa quantitat d'il·lusió, no pot fallar", remata Masats.

  1. Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
  2. Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
  3. Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
  4. Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
  5. La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
  6. El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
  7. Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
  8. Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”

Laia Font no entra a la final de terra en la Copa del Món per 33 mil·lèsimes

Laia Font no entra a la final de terra en la Copa del Món per 33 mil·lèsimes

Un nou restaurant, Delit, se suma a l'oferta gastronòmica de Manresa

Un nou restaurant, Delit, se suma a l'oferta gastronòmica de Manresa

Núria Picas fa el ple a Sant Fruitós amb la conferència solidària “Ara o mai” per a la investigació contra el càncer

Núria Picas fa el ple a Sant Fruitós amb la conferència solidària “Ara o mai” per a la investigació contra el càncer

Esparreguera motiva l’activitat física amb una nova edició de la Setmana de l’Esport

Esparreguera motiva l’activitat física amb una nova edició de la Setmana de l’Esport

La sarna no és per mala higiene: els metges alerten d’un repunt de casos a Catalunya

La sarna no és per mala higiene: els metges alerten d’un repunt de casos a Catalunya

Sobreviure al ‘baby clash’, la potencial crisi de parella que desencadena el naixement d’un fill

Sobreviure al ‘baby clash’, la potencial crisi de parella que desencadena el naixement d’un fill

El periodista de Regió7 Miquel Spa guanya un premi europeu per un reportatge sobre el català a l'Alta Cerdanya

El periodista de Regió7 Miquel Spa guanya un premi europeu per un reportatge sobre el català a l'Alta Cerdanya

El Covisa Manresa vol segellar la permanència en la primera bola de partit

El Covisa Manresa vol segellar la permanència en la primera bola de partit
