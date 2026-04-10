Un nou restaurant, Delit, se suma a l'oferta gastronòmica de Manresa
El local obrirà portes el proper dimecres al número 14 del carrer Carrasco i Formiguera
Dimecres obrirà portes al número 14 del carrer Carrasco i Formiguera de Manresa Delit, un nou restaurant que vol fer fer de la relació qualitat-preu el fonament de la seva proposta gastronòmica. Als fogons hi haurà el manresà Martí Mata, amb experiència a l'Akelarre de Sant Sebastià i excap d'aperitius al Disfrutar barceloní, formació, doncs, en locals amb tres estrelles Michelin i sota la bandera, en el cas del Disfrutar, de millor restaurant del món el 2024.
La proposta de Delit vol basar-se en cuina de producte, platets per compartir, tapes d'autor i una cuidada seleccions de vins. "Gastronomia honesta i de proximitat", ho resumeixen els integrants del seu equip: Albert Masats, Núria Daban, Pau Muñoz i Martí Mata, que es proposen repartir-se el protagonisme d'un projecte que vol fer sentir els seus clients "com a casa".
Entre els plats especials que oferirà Delit hi ha una brandada de bacallà amb pebrots del piquillo a l'estil de Tolosa a la brasa i coronat amb olives kalamata; una truita de patates oberta amb papada ibèrica; o macarrons (també per compartir) amb tres carns: de rostit de pollastre, botifarra i entrecot, i daurats amb formatge artesà Molí de Ger. El local, que abans havia ocupat la rostisseria Ququiriquí, té cinquanta metres quadrats de sala i permet un aforament per a trenta-cinc comensals.
El projecte Delit s'està forjant des del passat mes de novembre. Albert Masats, el més veterà del quartet, hi aporta la seva experiència al Bar Bages i a la peixateria Casas. Núria Daban ha treballat anteriorment al Kimono Ets i al Sa Cala, d'on també ha sortit Pau Muñoz. Amb edats entre 21 i 34 anys, els impulsors del nou restarant volen contribuir a la renovació de l'oferta gastronòmica de la capital del Bages, amb una aposta per la informalitat i la qualitat del producte. En aquest sentit, Martí Mata hi aporta la seva experiència a un dels grans restaurants globals, del qual assegura haver après, sobretot, la "gestió" i "l'organització", elements bàsics per poder oferir als clients un servei acurat, i al negoci, la seguretat del control de les despeses i dels productes. Mata també exporta del Disfrutar trucs de cuina, com l'elaboració del verat, un dels plats clàssics del reconegut restaurant barceloní.
El Delit obrirà de dimecres a dissabtes als migdies i nits, i els diumenges als migdies. Per dinar entre setmana es podrà demanar un menú d'uns vint euros, mentre que a la carta el tiquet s'enfilarà fins als 30 o 35 euros, amb la beguda inclosa, apunten els seus responsables. El local preveu disposar de terrassa per a les jornades d'estiu.
El nou restaurant completa una oferta ja prou llaminera per als aficionats a la restauració al sector Carrasco i Formiguera-plaça de les Oques, i estarà per porta amb l'Ígnia, amb el qual, asseguren els responsables de Delit, "no serem competència, perquè el nostre local serà més informal".
Masats, Daban, Muñoz i Mata estan convençuts que el Delit serà un èxit. D'una banda, perquè hi oferiran, asseguren, "producte molt bo a un preu molt ajustat". I també perquè "quan en saps, del que estàs fent, i tothom hi posa la mateixa quantitat d'il·lusió, no pot fallar", remata Masats.
