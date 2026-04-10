Obert el termini de presentació de candidatures a la 39a edició dels Premis Pimec
L’acte de lliurament tindrà lloc el 30 de setembre al Palau Sant Jordi
La patronal anima les empreses del territori a presentar candidatures fins al proper 26 de maig
Pimec ha obert el termini de presentació de candidatures a la 39a edició dels Premis Pimec. L’acte, que se celebrarà el pròxim 30 de setembre al Palau Sant Jordi, esdevindrà un punt de trobada del teixit empresarial i institucional del país per reconèixer les millors iniciatives empresarials desenvolupades a Catalunya. A través d’aquests guardons, l’entitat vol posar en relleu "la contribució de les micro, petites i mitjanes empreses al desenvolupament econòmic, social i sostenible del territori", segons fonts de la patronal de la petita i la mitjana empresa.
Pimec anima les empreses de tots els sectors d’activitat i de tot Catalunya a presentar les seves candidatures fins al 26 de maig. Posteriorment, el jurat es reunirà per valorar les propostes i seleccionar les iniciatives més destacades corresponents a l’any 2025. Les categories a les quals es poden presentar candidatures són a la pime més competitiva (per reconèixer les empreses que destaquen per la seva capacitat de creixement, innovació, internacionalització i generació de valor) i a la qualitat lingüística empresarial (que distingeix les empreses que integren l’ús del català com a valor estratègic en la seva activitat i comunicació).
El sopar anual de Pimec tornarà a tenir un caràcter solidari. Els fons recaptats es destinaran íntegrament al programa emppersona – segona oportunitat de la Fundació Pimec, que acompanya persones empresàries i autònomes en situació d’atur o amb dificultats econòmiques.
