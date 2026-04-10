Plusfresc obre avui a l’antic Márquez el seu segon establiment a Manresa

La nova botiga de la cadena lleidatana, de 634 metres quadrats de superfície de venda, ha suposat la creació de 17 llocs de treball.

Exterior del nou establiment de Plusfresc a la Muralla del Carme, ahir / Oscar Bayona

Carles Blaya

Manresa

La cadena de supermercats lleidatana Plusfresc inaugura avui el seu segon establiment a Manresa. La botiga està ubicada al número 12 de la Muralla del Carme, a l’antic local d'Electrodomèstics Márquez, que va tancar portes l'abril del 2024, després de 65 anys d'activitat. Plusfresc té presència a la capital del Bages (amb un supermercat a tocar de la Ben Plantada) des del 1998.

Amb aquesta inauguració, Plusfresc arriba a la botiga número 92 arreu del territori. El supermercat disposa de 634 m² de superfície de venda i una superfície total de 1.182 m², incloent-hi magatzem. L’obertura ha suposat la creació de 17 llocs de treball.

La botiga compta amb una amplia varietat de fruites i verdures fresques i de proximitat, avança Plusfresc. A més, s’ofereix una secció de carn amb productes de xarcuteria al tall i envasats i la gamma 100% Criat a Lleida, un distintiu per la vedella, el porc, el xai, i el pollastre. També té peixateria (amb forn de peix per endur-se el peix i marisc cuinat al moment i de manera gratuïta), fleca cremeria (amb selecció de formatges) i un espai fitness, amb opcions per al rendiment físic i el benestar. El nou supermercat ofereix aparcament per a clients, compra en línia i lliurament a domicili.

El nou supermercat de Manresa se suma a la recent inauguració de Plusfresca Barcelona, que va marcar la fita de l’establiment número 91 de la cadena. Totes dues obertures s’emmarquen dins del Pla Estratègic 2025-2027 de Plusfresc, que té com a objectiu assolir els 100 establiments abans d’acabar aquest període, segons fonts de l'empresa.

L'empresa matriu, SUPSA, és líder en distribució d'alimentació a les comarques lleidatanes. Actualment, compta amb 92 establiments entre les demarcacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i la Franja de Ponent. La companyia, fundada el 1929, té un equip format per més de 1400 col·laboradors. A més de la seva insígnia principal, Plusfresc, compta amb una botiga de format innovador Sunka, que busca "millorar l'experiència de compra i oferir nous serveis".

