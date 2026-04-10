Plusfresc obre avui a l’antic Márquez el seu segon establiment a Manresa
La nova botiga de la cadena lleidatana, de 634 metres quadrats de superfície de venda, ha suposat la creació de 17 llocs de treball.
La cadena de supermercats lleidatana Plusfresc inaugura avui el seu segon establiment a Manresa. La botiga està ubicada al número 12 de la Muralla del Carme, a l’antic local d'Electrodomèstics Márquez, que va tancar portes l'abril del 2024, després de 65 anys d'activitat. Plusfresc té presència a la capital del Bages (amb un supermercat a tocar de la Ben Plantada) des del 1998.
Amb aquesta inauguració, Plusfresc arriba a la botiga número 92 arreu del territori. El supermercat disposa de 634 m² de superfície de venda i una superfície total de 1.182 m², incloent-hi magatzem. L’obertura ha suposat la creació de 17 llocs de treball.
La botiga compta amb una amplia varietat de fruites i verdures fresques i de proximitat, avança Plusfresc. A més, s’ofereix una secció de carn amb productes de xarcuteria al tall i envasats i la gamma 100% Criat a Lleida, un distintiu per la vedella, el porc, el xai, i el pollastre. També té peixateria (amb forn de peix per endur-se el peix i marisc cuinat al moment i de manera gratuïta), fleca cremeria (amb selecció de formatges) i un espai fitness, amb opcions per al rendiment físic i el benestar. El nou supermercat ofereix aparcament per a clients, compra en línia i lliurament a domicili.
El nou supermercat de Manresa se suma a la recent inauguració de Plusfresca Barcelona, que va marcar la fita de l’establiment número 91 de la cadena. Totes dues obertures s’emmarquen dins del Pla Estratègic 2025-2027 de Plusfresc, que té com a objectiu assolir els 100 establiments abans d’acabar aquest període, segons fonts de l'empresa.
L'empresa matriu, SUPSA, és líder en distribució d'alimentació a les comarques lleidatanes. Actualment, compta amb 92 establiments entre les demarcacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i la Franja de Ponent. La companyia, fundada el 1929, té un equip format per més de 1400 col·laboradors. A més de la seva insígnia principal, Plusfresc, compta amb una botiga de format innovador Sunka, que busca "millorar l'experiència de compra i oferir nous serveis".
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”