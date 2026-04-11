Jaleo Village obre a Manresa i omple La Meva Sala amb moda vintage a 10 euros
El mercat pop-up s’instal·la del 10 al 12 d’abril al número 21 del carrer Mossèn Jacint Verdaguer amb roba de marques de segona mà
Ruben Costa
La roba vintage fa temps que està de moda i ara ha arribat a Manresa Jaleo Village, un espai de venda que només es pot visitar aquest cap de setmana a la Meva Sala, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer. Dessuadores de marques, bufandes d'equips de fubtol, roba militar o samarrates bohèmies es troben entre les peces més buscades a la botiga. És roba a 10 euros i un model de venda que ja s'ha provat a diferents ciutats de la península. El seu horari d'obertura és des de les 10:00 hores fins les 21:00 del vespre.
Raúl Albert, encarregat de la botiga, explica que un dels atractius de la roba vintage és precisament la varietat de l'estat en què es troben les peces. "Hi ha roba que està en molt bon estat, però també n'hi ha que té desgast, i això, fins i tot, pot ser un valor afegit", assenyala. En aquest sentit, posa d'exemple els pantalons de treball reconvertits en peces per a joves que responen al patró de moda urbana, de la marca Dickies. En algunes hi ha taques, que donen un estil propi. Hi ha grups que les valores dins de la moda de cultura urbana. Per garantir varietat constant, l’organització renova les peçes cada dia. “Treballem amb dos torns, matí i tarda, i en aquest canvi reomplim i reorganitzem tota la roba perquè sempre hi hagi opcions per a tothom”, indica Albert.
El preu únic de 10 euros és un altre dels reclams principals. Albert indica que aquest és el preu de sortida, però que el segon o tercer dia s’hi afegeixen descomptes. “A mesura que avança el cap de setmana anem baixant preus, i diumenge tanquem amb ofertes molt cridaneres perquè la gent marxi contenta”, apunta.
Pel que fa al públic, l’esdeveniment manté el seu perfil habitual, però amb matisos locals. “Normalment atraiem molta gent jove, sobretot perquè ens movem molt per xarxes socials”, diu Albert. Tot i això, destaca que a Manresa s’està trobant amb una afluència més diversa: “Ens està sorprenent perquè hi ha gent de totes les edats, també persones més grans, i això no és tan habitual”.
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Els experts coincideixen sobre les herències: “Surt més a compte això”
- Jaleo Village: El mercat vintage més viral de l'Estat aterra a Manresa amb roba per deu euros
- Dos menors s'escapen d'un centre de Martorell i els troben per anar junts dalt d'un patinet
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Famílies del Bages, angoixades en veure material dels seus fills a les xarxes socials després de la pallissa a Sant Joan de Vilatorrada
- Bacardit i Perramon es reuneixen amb Artur Mas per impulsar la “casa gran del manresanisme” de cara a 2027
- Compte compartit i mort d’un titular: el detall que pot deixar els estalvis bloquejats d’un dia per l’altre