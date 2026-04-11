Jaleo Village obre a Manresa i omple La Meva Sala amb moda vintage a 10 euros

El mercat pop-up s’instal·la del 10 al 12 d’abril al número 21 del carrer Mossèn Jacint Verdaguer amb roba de marques de segona mà

Jaleo Village a Manresa

Jaleo Village a Manresa / Ruben Costa

La roba vintage fa temps que està de moda i ara ha arribat a Manresa Jaleo Village, un espai de venda que només es pot visitar aquest cap de setmana a la Meva Sala, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer. Dessuadores de marques, bufandes d'equips de fubtol, roba militar o samarrates bohèmies es troben entre les peces més buscades a la botiga. És roba a 10 euros i un model de venda que ja s'ha provat a diferents ciutats de la península. El seu horari d'obertura és des de les 10:00 hores fins les 21:00 del vespre.

Raúl Albert, encarregat de la botiga, explica que un dels atractius de la roba vintage és precisament la varietat de l'estat en què es troben les peces. "Hi ha roba que està en molt bon estat, però també n'hi ha que té desgast, i això, fins i tot, pot ser un valor afegit", assenyala. En aquest sentit, posa d'exemple els pantalons de treball reconvertits en peces per a joves que responen al patró de moda urbana, de la marca Dickies. En algunes hi ha taques, que donen un estil propi. Hi ha grups que les valores dins de la moda de cultura urbana. Per garantir varietat constant, l’organització renova les peçes cada dia. “Treballem amb dos torns, matí i tarda, i en aquest canvi reomplim i reorganitzem tota la roba perquè sempre hi hagi opcions per a tothom”, indica Albert.

El preu únic de 10 euros és un altre dels reclams principals. Albert indica que aquest és el preu de sortida, però que el segon o tercer dia s’hi afegeixen descomptes. “A mesura que avança el cap de setmana anem baixant preus, i diumenge tanquem amb ofertes molt cridaneres perquè la gent marxi contenta”, apunta.

Notícies relacionades

Pel que fa al públic, l’esdeveniment manté el seu perfil habitual, però amb matisos locals. “Normalment atraiem molta gent jove, sobretot perquè ens movem molt per xarxes socials”, diu Albert. Tot i això, destaca que a Manresa s’està trobant amb una afluència més diversa: “Ens està sorprenent perquè hi ha gent de totes les edats, també persones més grans, i això no és tan habitual”.

