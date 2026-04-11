El repte de trobar sabates de dona per sota del número 36: "Alguna vegada m'he hagut de comprar calçat de nena"
Set sabateries de la Catalunya central expliquen les seves dificultats per oferir talles petites
Les talles de sabata de dona inferiors a la 36 cada vegada són més difícils de trobar a les sabateries. Així ho asseguren diverses sabateries de la Catalunya central amb les que ha contactat aquest diari. El fet que "cada vegada els peus siguin més grans" i que hagi decaigut la demanda fa que moltes marques iniciïn la seva producció a partir del número 36.
"Alguna vegada m'he hagut de comprar calçat de nena; en vambes no costa tant, però sabates d'arreglar de la meva talla són difícils de trobar", confirma una bagenca de 51 anys i amb un 35 de peu.
La sabateria Torra del carrer del Born de Manresa, i el Merkal Calzados de Sant Fruitós són dues de les botigues que reconeixen tenir dificultats per a trobar números inferiors al 36 en sabates de dona. "Fa temps que hi ha marques que no treballen aquests números", expliquen des de la sabateria Torra. I és que "els peus de les dones podien arribar al 39 o el 40 i ara van fins al 42", afirmen des de Calçats Ribalta, de Solsona.
"Moltes clientes amb talles inferiors a la 36 es queixen d'haver d'anar a Barcelona a comprar-les", afegeixen des de Calçats Cabanes, de Manresa. En el seu cas intenten informar de les marques que sí que treballen aquestes talles, com son Pitillos, Ara, Pinoso's i la marca de sabatilles Garzón, que el número més petit que fabriquen és el 35 i, per altra banda, Piesanto, "que fan del 33 al 45" per a dona. Tot i això, també informen que per a números inferiors al 35 han de fer comanda, ja que no els tenen a tenda a causa de l'escassa demanda. Calçats Caballé, de Berga, és una altra de les sabateries que les ofereix juntament amb Clarks i un parell de marques més.
Tant Calçats Caballé com la sabateria Casas del carrer d'Àngel Guimerà de Manresa expliquen que recentment s'han trobat amb més dones que demanaven talles inferiors a la 36, però que aquestes peticions, en general "no abunden".
Un dels problemes amb els quals es troben les sabateries, com explica el responsable de PratHoms Sabaters d'Artés, és que moltes comandes es fan "per packs" en els que "no es poden triar les talles que arriben a la sabateria". També remarca que la "majoria de marques que ofereixen 35 són estatals, les de fora acostumen a partir del 36", ja que fer el patró d'una talla 35 "resulta molt car, i si no se'n ven un mínim, no surt a compte".
Des d'aquest mateix negoci fan notar que amb els anys el tallatge ha canviat: a la dècada dels 70 "La numeració espanyola era un número menys que l'europea" i actualment es fa ús de la comunitària. Per això algú que als 70 feia un 36 ara fa un 37. El responsable de PratHoms Sabaters també apunta que a l'àrea metropolitana, on hi ha més immigració, és més fàcil trobar talles més petites per a dona.
