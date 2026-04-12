Radiografia del sector
La indústria catalana de la moda mou 17.500 milions d’euros a l’any
La comunitat compta amb unes 1.000 companyies en total, la majoria marques o productores tèxtils, però també uns 170 empreses comerciants i 130 firmes més que operen al sector de la pell
La 080 Barcelona Fashion estrenarà la seva nova passarel·la al Port Vell, a la vora del mar, amb 26 desfilades
Paula Clemente
Ni la pandèmia de la covid, ni les dificultats que ha viscut el comerç i la logística des d’aleshores, ni tan sols els vaivens que han anat travessant les seves companyies més representatives, han impedit que la indústria catalana de la moda creixi aquests últims anys en nombre d’empreses, volum d’ocupació i dimensió d’ingressos. El 2019, Catalunya comptava amb menys de 800 companyies, 64.000 treballadors contractats i un total de 14.500 milions d’euros d’ingressos anuals. Al 2026, les tres xifres engreixen fins a les 953 organitzacions, els 73.660 empleats i els 17.500 milions d’euros de facturació a l’any.
Així ho indica un informe d’Acció (agència pública que es dedica a fomentar el creixement del teixit econòmic català) difós aquest diumenge en el marc de l’arrencada imminent de la 080 Barcelona Fashion, que se celebra la setmana que ve a la ciutat.
D’acord amb aquesta radiografia, el subsector que més empreses aglutina és el de la producció (filatures, teixidores, tintoreries, gestores de fabricació...), amb uns 400 noms, seguit molt de prop pel de les marques (hi compten aquí Mango, Desigual, Bershka, Pepe Jeans...), amb 365 empreses.
Amb tot, aquest últim grup és el que més factura: el 80% dels diners que genera la moda a Catalunya ve de les marques. Són 14.235 milions d’euros anuals, segons aquestes xifres d’Acció. Es pot dir que només la cadena fundada per Isak Andic aporta una quarta part d’aquest volum, ja que Mango va ingressar 3.700 milions d’euros el 2025.
Completen la radiografia els 2.300 milions d’euros que ingressen les productores i els 930 milions d’euros que corresponen als 170 comerciants que regenten punts de venda però no fabriquen. A això s’hi sumen, des d’Acció, 135 empreses dedicades a la pell (és un «àmbit amb dinàmiques pròpies, però que manté una estreta relació amb la moda») que ingressen 1.100 milions d’euros, i unes 80 empreses emergents.
Inversió estrangera i tendències
«La fortalesa del sector de la moda catalana també impulsa l’arribada d’inversió estrangera directa», remarquen des d’Acció, l’informe de la qual situa Catalunya com a cinquena regió del món que més projectes d’aquest tipus ha captat entre 2021 i 2025: 19 operacions relacionades amb les vendes, el màrqueting, la logística o la distribució de les seves empreses equivalents a gairebé 125 milions d’euros invertits en total. L’origen de les companyies que així ho han fet és majoritàriament europeu (Regne Unit, Dinamarca, Itàlia i França, per aquest ordre), però també figuren en cinquena posició en aquesta llista els Estats Units.
L’anàlisi acaba posant èmfasi en les tendències i reptes amb què haurà de bregar en els pròxims anys aquest sector. «Desglobalització, impuls de la producció de proximitat, inflació, costos logístics i cadenes fragmentades o un consum hiperracional orientat al valor»... a més d’haver d’incorporar tecnologies com la intel·ligència artificial (IA), la realitat augmentada i virtual o l’Internet de les Coses (IoT, per les seves sigles en anglès).
«Davant aquests reptes, l’estudi identifica diferents estratègies de futur orientades a reforçar la competitivitat del sector –conclouen des de la mateixa institució–. Entre aquestes, remarca l’acceleració de l’automatització i la digitalització, reforçar el talent industrial i garantir el relleu generacional, impulsar un model responsable basat en la circularitat i la traçabilitat o consolidar Barcelona com a hub híbrid de la moda, l’audiovisual i altres sectors creatius».
