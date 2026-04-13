Carlos Torres Vila (BBVA): “Europa necessita més unitat i més ambició inversora per guanyar competitivitat i autonomia”
El president de BBVA, Carlos Torres Vila, ha analitzat aquest dilluns a l'esdeveniment ‘Wake Up, Spain!’, organitzat per El Español, els principals reptes econòmics globals i el paper d'Europa en un context marcat per la incertesa geopolítica, segons ha explicat l'entitat bancària en una nota de premsa. Durant la seva intervenció, ha destacat la necessitat d'incrementar la unitat europea i mobilitzar la inversió. La resposta passa per “més Europa: més unitat i més ambició inversora. Pensar més en el continent i menys en clau nacional”, ha afirmat. Així mateix, ha incidit en el paper de la intel·ligència artificial i la transició energètica com a motors clau del creixement futur i ha subratllat que “en BBVA, estem liderant la transformació de la banca en la nova era de la intel·ligència artificial”.
Carlos Torres Vila ha destacat la creixent fragmentació del panorama internacional en els últims anys, marcada per tensions comercials, proteccionisme i reconfiguració de blocs. A això se sumen “els conflictes bèl·lics que ens afecten directament com els d'Ucraïna, Gaza, l'Iran”. A més del drama humà, ha assenyalat que aquests conflictes evidencien vulnerabilitats i afecten el cost i al subministrament de l'energia. Ara com ara l'impacte en el creixement global és limitat, amb una economia que es manté resilient entorn del 3%. En la seva opinió, aquesta resistència es recolza en l'adaptació de les cadenes de subministrament, la resposta monetària i fiscal.
En aquest context, ha advertit que “Europa s'enfronta al repte de redefinir el seu paper en el món” i ha identificat diversos desafiaments estructurals. El principal és el risc de quedar-se enrere. Davant això, proposa dues solucions: reduir la dependència de l'exterior i reforçar l'autonomia al mateix temps que millora la seva competitivitat. “Europa ha de reforçar la seva competitivitat i autonomia, que requereixen més inversió. Aquí està la solució”, ha assenyalat.
Això implica transformar el model econòmic i industrial per a sostenir la productivitat i mobilitzar l'estalvi cap a la inversió productiva. “Europa no té un problema d'estalvi, sinó de com convertir-lo en inversió productiva, en creixement”, ha explicat. Per a avançar en aquesta direcció, ha plantejat millorar les oportunitats d'inversió mitjançant la simplificació i harmonització reguladora entre països. També ha considerat necessari desenvolupar projectes d'inversió més atractius, fomentar una major disposició a assumir riscos a l'hora d'invertir i desenvolupar mecanismes eficients, com un veritable mercat de capitals únic i la culminació de la unió bancària. “Aquests són els dos canals a través dels que l'estalvi es trasllada a inversió productiva”, ha afegit.
Diversificació geogràfica com a avantatge competitiu
El president de BBVA ha assenyalat que l'entitat manté perspectives positives en tots els mercats en els quals opera. “Tenim una gran fortalesa: tenim una cartera de negocis i països molt diversificada que ens aporta molt creixement”, ha assenyalat.
Per àrees geogràfiques, ha destacat a Espanya i Mèxic com a pilars de BBVA. A Espanya, on BBVA aspira a continuar guanyant quota de mercat, ha subratllat el creixement econòmic previst, per sobre de la mitjana europea. Sobre Mèxic, ha posat en valor la seva oportunitat estructural per la proximitat amb els EUA, la seva demografia, la baixa penetració del crèdit i l'impuls de la inversió pública, a través del Pla Mèxic. En aquest país, BBVA compta amb una franquícia única amb escala diferencial, alta rendibilitat i capacitats digitals de primer nivell.
Així mateix, ha posat en valor l'aportació de mercats com Turquia i Amèrica del Sud. A Turquia ha destacat el potencial de la seva economia a llarg termini. Sobre Amèrica del Sud, ha subratllat el dinamisme econòmic i les positives perspectives per als pròxims anys. Així mateix, s'ha referit al creixement de BBVA a Europa a través de bancs digitals en mercats atractius com Itàlia i Alemanya. No obstant això, ha apuntat a la fragmentació reguladora com a fre per a aconseguir l'escala suficient a Europa. Sense un mercat financer integrat, les entitats europees no poden aconseguir l'escala necessària per a competir globalment, ha explicat.
Preguntat per Veneçuela, Carlos Torres Vila ha assenyalat que el país es troba “en una fase encara molt incipient de canvi. Confiem en un futur de prosperitat per al país. S'obre una nova etapa que afrontem amb esperança, sempre amb prudència”. Així mateix, ha recordat que la prioritat del banc és oferir el millor servei als seus clients i que BBVA està ben posicionat per a aprofitar les oportunitats que puguin sorgir.
Transició energètica: una oportunitat estructural
A més, ha explicat que, malgrat la incertesa a curt termini, la transició energètica és una tendència estructural a l'alça. “Totes les fonts d'energia són necessàries en un context de major cost i incertesa i de creixent demanda impulsada per l'electrificació i la intel·ligència artificial”, ha assenyalat. També ha destacat que invertir en energies renovables redueix la dependència exterior d'Europa en un entorn més inestable.
En aquest context, ha recalcat que la inversió energètica té cada vegada major sentit econòmic, a més de contribuir a l'autonomia estratègica i a la lluita contra el canvi climàtic. El president de BBVA ha reafirmat el compromís del banc amb la sostenibilitat com a palanca de creixement, recordant l'ambiciós objectiu de canalitzar 700.000 milions d'euros en negoci sostenible entre 2025 i 2029. Només en 2025, aquesta xifra va aconseguir els 134.000 milions d'euros.
Intel·ligència artificial: cap a una banca més anticipativa
Carlos Torres Vila ha assenyalat que la intel·ligència artificial és la revolució més important des de l'arribada d'internet i està cridada a transformar profundament l'economia, amb impacte en tots els sectors. “Aquesta transformació la veig molt positiva”, ja que crearà molt de valor, perquè permet oferir millors serveis: més personalitzats, més barats i de major qualitat. En definitiva, “fa accessible coneixement que abans estava reservat a experts”. El president de BBVA considera que la IA transformarà l'ocupació, gràcies a l'automatització de moltes tasques, igual que va succeir en el passat amb altres grans transformacions: “Això no vol dir necessàriament que es redueixi l'ocupació. Totes les grans revolucions tecnològiques han creat més ocupació del que han destruït, perquè sorgeixen noves ocupacions. La pregunta no és si treballarem, sinó com ho farem”.
Així mateix, ha apuntat que, gràcies a la intel·ligència artificial el sector financer avança cap a una banca més anticipativa i hiperpersonalitzada, en la qual la intel·ligència artificial propícia una relació més natural i integrada amb el client, amb un menor cost. En aquest context, ha reafirmat l'ambició de BBVA de liderar aquesta transformació, igual que el banc va liderar la transformació digital en el seu moment, recolzada en “un full de ruta clar i ambiciós”. BBVA ja està desplegant la IA de manera transversal en tota l'organització, amb un ús molt estès i impacte real en el negoci.
