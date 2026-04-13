El clúster de materials avançats farà una jornada a Sant Benet
La trobada vol ser un espai de referència per a la reflexió estratègica del sector
Regió7
El Clúster MAV, de materials avançats, celebrarà els dies 11 i 12 de juny la XI Immersió Estratègica, a Món Sant Benet. La trobada, oberta a tot el sector, vol ser un espai de referència per a la reflexió estratègica, la connexió entre actors clau i la construcció col·lectiva de futur. Les inscripcions per participar-hi ja estan obertes.
Sota el lema «Definint l’estratègia que marcarà el futur dels materials avançats», aquesta nova edició posarà el focus en l’actualització estratègica del sector, desenvolupada de la mà d’ACCIÓ. Durant la Immersió es presentaran les dades clau del mercat, l’evolució internacional del sector i el posicionament de Catalunya.
El programa combinarà contingut estratègic, taules rodones amb empreses capdavanteres, dinàmiques de treball col·laboratiu i espais de networking.
Entre els moments destacats destaca la presentació, l'11 de junyt, de l’actualització estratègica del sector dels materials avançats a Catalunya, en una sessió gratuïta i oberta a tot el sector.
La participació a la Immersió està oberta tant a empreses sòcies del Clúster MAV com a organitzacions no associades. L’esdeveniment ofereix diferents modalitats d’inscripció, amb o sense allotjament, i inclou contingut estratègic, àpats i espais de networking. L’assistència a la sessió de presentació de l’actualització estratègica és gratuïta i oberta a tothom.
Paral·lelament, el Clúster MAV ha activat una oferta de patrocini vinculada a la Immersió Estratègica, adreçada a empreses que vulguin reforçar el seu posicionament dins l’ecosistema dels materials avançats. Els patrocinadors podran gaudir d’alta visibilitat multicanal, presència activa en el programa i accés a espais de networking amb perfils directius i responsables de decisió del sector. Com a incentiu addicional, les empreses que contribueixin a la incorporació d’un nou soci al Clúster MAV podran beneficiar-se d’una nit gratuïta al complex de Món Sant Benet. Les empreses que ho vulguin poden manifestar el seu interès a través d'aquest formulari.
