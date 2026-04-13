Amb D de Dona
Els premis «Amb D de Dona» tornen el 14 de maig per celebrar el talent i el lideratge femení
Regió7 i Prensa Ibérica reconeixen el poder transformador de les dones en un acte que tindrà lloc a la Torre Busquet de Manresa
Regió7
L’esdeveniment «Amb D de Dona», organitzat per Regió7 i Prensa Ibérica, celebrarà una nova edició el pròxim 14 de maig a la Torre Busquet de Manresa. Sota el lema «Determinació, Desafiament i Dedicació», vol reconèixer la contribució essencial de les dones en la societat i donar visibilitat a trajectòries inspiradores del territori. Amb el suport de l’Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages i AutoBages Ford, la cita es consolida com un espai de referència per compartir experiències i generar connexions.
La jornada, que tindrà lloc a 2/4 de 7 de la tarda i combinarà inspiració i reconeixement, ja té les inscripcions obertes per assistir-hi. D’una banda, el públic podrà escoltar les ponències de tres professionals destacades i, de l’altra, es lliuraran els premis que distingeixen dones de la Catalunya central en diferents moments del seu recorregut.
Veus que inspiren
«Amb D de Dona» és un punt de trobada per escoltar, aprendre i connectar. Un espai on les històries personals esdevenen motor de canvi i conviden a reflexionar sobre la importància d’avançar cap a una societat més igualitària.
En aquesta edició, participaran a l’esdeveniment tres professionals amb trajectòries destacades: Montse Corominas, general manager de Montse Interiors; Maria Cosp, directora d’Algèmica, i Mireia Muntada, project manager de Paulig Group al Berguedà. Les tres compartiran vivències, reptes i aprenentatges dels seus àmbits, oferint una mirada real i motivadora sobre el lideratge femení.
Programació de l'esdeveniment
18:00 h – Recepció de convidats
18:30 h – Benvinguda a càrrec de Josep Lluís Micó, director de Regió7
18:35 h – Ponència a càrrec de Montse Corominas, General Manager a Montse Interiors
18:50 h – Ponència a càrrec de Maria Cosp, directora d’Algèmica
19:05 h – Ponència a càrrec de Mireia Muntada, Project Manager de Paulig Group al Berguedà
19:20 h – Lliurament de premis:
- Premi Dona Trajectòria Professional
- Premi Dona Referent
- Premi Dona Talent
Discurs de cloenda
Còctel i espai networking
Premis per reconèixer el talent
D’altra banda, també s’entregaran els premis que volen posar en valor el talent femení en totes les seves etapes i que reconeixen des de figures consolidades fins a talent emergent a partir de tres categories:
- Premi Dona Referent: per a dones que han trencat barreres i s’han convertit en exemple per a altres.
- Premi Dona Trajectòria Professional: per reconèixer carreres consolidades marcades per l’esforç i l’excel·lència.
- Premi Dona Talent: adreçat a joves que ja destaquen i apunten alt en el seu futur professional.
Les premiades seran escollides per un jurat format per representants institucionals i professionals vinculades al territori: Àdria Mazcuñan, consellera d’Educació, Dones i Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal del Bages; Isabel Sánchez, regidora de Feminismes, LGTBI, Infància i Joventut de l’Ajuntament de Manresa; Marta Albet, fundadora de Coworking Tercer Segona i de Dones amb Impuls, i Sandra Espinal, gerent de Regió7.
Inscripcions obertes
«Amb D de Dona» és un homenatge col·lectiu a totes les dones que, amb determinació i dedicació, deixen empremta. Una oportunitat per inspirar-se, conèixer històries reals i compartir inquietuds amb persones compromeses amb el canvi.
L’acte és obert a tothom qui vulgui formar part d’aquesta experiència transformadora. Les persones interessades poden inscriure’s a través d’aquest formulari per assegurar-se una plaça en una jornada plena d’inspiració, aprenentatge i empoderament.
