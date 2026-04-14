Ciberseguretat sènior: descobreix com navegar per internet amb confiança i en un entorn segur
Regió7 i Prensa Ibérica organitzen el 30 d’abril una jornada amb experts en seguretat digital adreçada especialment al públic adult
Aprendre a moure’s per internet amb confiança i seguretat és l’objectiu de la jornada «Ciberseguretat sènior. Seguretat digital fàcil i pràctica per al teu dia a dia», que organitzen Regió7 i Prensa Ibérica, amb el suport de CaixaBank, el pròxim 30 d’abril a Manresa. Pensada especialment per a un públic adult, la trobada oferirà, de la mà d’experts del sector, eines i consells útils per protegir les dades personals i reduir els riscos en l’entorn digital.
L’acte, que vol facilitar recursos pràctics per navegar per la xarxa amb tranquil·litat i autonomia, tindrà lloc a la sala Catalunya de la Cambra de Comerç de Manresa a les 10 del matí. El programa de la jornada, que ja té les inscripcions obertes, inclou una taula rodona amb especialistes que abordaran qüestions clau com la protecció de dades personals, la prevenció d’estafes digitals —com el phishing o el robatori d’identitat—, la identificació de ciberamenaces habituals i les bones pràctiques en l’ús de dispositius mòbils i xarxes socials.
Programa de l'acte
- 09:30 h — Recepció de convidats
- 10:00 h — Benvinguda per part de Regió7
- 10:05 h — Taula d’experts “Ciberseguretat Sènior”
- 11:05 h — Torn de preguntes
- 11:30 h — Esmorzar
- 12:00 h — Finalització de l’acte
A més, es presentaran eines senzilles, accessibles i fàcils d’aplicar en el dia a dia, especialment pensades per a aquelles persones que no han crescut en un entorn digital, però que hi interactuen cada cop amb més freqüència.
La jornada es completarà amb un torn obert de preguntes perquè els assistents puguin resoldre dubtes i compartir inquietuds. L’acte es clourà amb un esmorzar, un espai distès per afavorir l’intercanvi d’experiències.
Inscripcions obertes
Gratuïta i oberta a tothom, la iniciativa, que ja té les inscripcions obertes, s’adreça especialment a la generació sènior que vulgui guanyar seguretat i confiança en el món digital. Es tracta d'una oportunitat per aprendre, protegir-se i connectar amb altres persones en un context marcat per unes ciberamenaces cada vegada més freqüents i sofisticades.
