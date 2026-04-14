Els municipis rurals de Bages i Berguedà podran gaudir d’un servei d’assessorament en habitatge
L’Oficina Itinerant d’Habitatge i Rehabilitació de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central amplia el seu radi d’acció després d’implantar-se amb èxit al Lluçanès
Regió7
L’Oficina Itinerant d’Habitatge i Rehabilitació (OIHR) de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central (ADRCatCentral) fa un pas endavant en el seu desplegament territorial i arriba al Berguedà i al Bages.
L’atenció de l’OIHR s’eixampla amb nous punts d’atenció directa a la ciutadania per apropar solucions al repte de l’habitatge en l’àmbit rural a la Catalunya Central. El projecte amplia així la seva presència més enllà del Lluçanès, on ja fa mesos que s’ha implantat amb èxit en diferents municipis, i reforça el seu objectiu d’oferir assessorament, suport i acompanyament en matèria d’habitatge i rehabilitació.
L’estrena serà durant aquest mes d’abril de 2026 i els nous municipis que incorporen els serveis de l’OIHR són Casserres, Guardiola de Berguedà, l’Espunyola i Vilada, al Berguedà, i Gaià i Mura, al Bages. Aquests pobles acolliran, amb una periodicitat mensual, un tècnic de l’OIHR que atendrà, amb el sistema de cita prèvia, a les persones interessades.
D’aquesta manera, la xarxa d’atenció de l’Oficina Itinerant d’Habitatge i Rehabilitació es consolidarà en l’àmbit d’actuació de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central amb un total de 13 punts estables d’atenció directa a la ciutadania.
Des dels punts d’atenció a la ciutadania en l’àmbit rural, l’OIHR dona resposta a consultes sobre habitatge i rehabilitació —ja sigui resolent-les directament o derivant-les als organismes competents—, ofereix informació i suport en tràmits, així com en la presentació i justificació de subvencions. També facilita informació sobre professionals de proximitat vinculats a la construcció i l’eficiència energètica, i acompanya processos i iniciatives de fórmules alternatives d’accés i tinença d’habitatge, com la masoveria urbana o les cooperatives en cessió d’ús, entre altres serveis.
La gerent de l’ADRCatCentral, Anna Garrós, explica que “l’experiència acumulada als municipis on l’Oficina Itinerant ja està en funcionament demostra que el servei està donant molt bons resultats. La resposta de la ciutadania ha estat molt positiva, i això ens confirma que apropar l’assessorament en matèria d’habitatge al territori és clau per generar oportunitats i aportar solucions reals”.
L’atenció presencial que s’ofereix a través d’aquesta xarxa es complementa amb serveis d’atenció a distància, tant en línia com telefònicament, adaptats a les necessitats de les persones usuàries.
Per poder concertar una cita prèvia amb l’Oficina Itinerant d’Habitatge i Rehabilitació o consultar pròximes dates i ubicacions, les persones interessades poden contactar amb l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central a través del telèfon 638603856 o enviant un correu electrònic a l’adreça oficinahabitatge@catcentral.cat. A més, a les xarxes socials de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central (@adr_catcentral) també s’hi publicaran les ubicacions, dates i horaris de l’ Oficina Itinerant d’Habitatge i Rehabilitació.
El projecte, que impulsa l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central es porta a terme en col·laboració del Consell Comarcal del Berguedà, l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, el Consell Comarcal del Bages i el Consorci del Lluçanès. Compta amb un ajut que s’emmarca en el Pla Estratègic de la PAC (PEPAC) a Catalunya per al període de programació 2023-2027. Aquests ajuts tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader).
