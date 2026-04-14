L'encariment dels carburants per la guerra dispara la inflació fins al 3,1% al març a Catalunya

L'IPC puja més d'un punt respecte del febrer i el subjacent, que evita els preus més volàtils, se situa en el 2,7%

Exterior d'una benzinera

Exterior d'una benzinera / Jordi Borràs

ACN

Barcelona

L'Índex de Preus al Consum (IPC) es va disparar fins al 3,1% al març a Catalunya, més d'un punt per sobre que al febrer (2%), segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). L'augment de la inflació s'explica per l'encariment dels carburants derivat de la guerra a l'Iran i representa un màxim des del febrer de l'any passat. La dada catalana, però, va continuar per sota de la mitjana espanyola, que va ser del 3,4%. La inflació subjacent, que no recull els elements més volàtils, va repuntar quatre dècimes a Catalunya, fins al 2,7%; i dues dècimes a l'Estat, fins al 2,9%. Si s'observa la variació mensual, els preus van repuntar un 1,1% a Catalunya i un 1,2% al conjunt d'Espanya.

A Catalunya, l'increment d'1,1 punts de l'IPC anual és el més elevat des de mitjans del 2022, quan els preus es van disparar per l'impacte de l'esclat de la guerra a Ucraïna. Ara bé, aleshores ho van fer de manera més accentuada i la inflació va arribar a superar el llindar del 10%.

A l'Estat, el repunt del 3,4% representa una dècima més respecte de l'indicador que va avançar l'INE fa quinze dies.

Augment del preu del combustible

A Catalunya, l'agregat d'electricitat, gas i combustibles va ser un 2,5% més car que fa un any. L'indicador contrasta amb el del mes passat, quan l'INE va registrar una baixada dels preus del -1,3%. A l'Estat, aquest mateix paquet va repuntar un 3,3% al març (vs. -1,1%) al febrer.

El global de productes energètics va disparar-se un 6% a Catalunya i un 7,3% a l'Estat. Si s'observen únicament els carburants i combustibles, es van disparar un 7,2% a Catalunya i un 8,6% al conjunt d'Espanya.

El Ministeri d'Economia ha defensat que l'encariment dels carburants és un "efecte directe" del conflicte a l'Orient Mitjà i ha assegurat que l'efecte de la rebaixa de l'IVA "ja s'està notant" en els sortidors, encara que les cotitzacions internacionals del barril de brent "continuen pressionant a l'alça".

Preu dels aliments

Pel que fa als aliments, que en episodis anteriors havien protagonitzat la crisi de preus, a Catalunya la inflació interanual s'ha situat en el 2,4%, tres dècimes menys que al febrer.

Per productes, els ous van continuar encapçalant el rànquing d'encariments i van pujar el preu un 18,7% respecte del març de l'any passat, lleugerament per sota del mes anterior (20,2%). També va ser més cara la carn de vedella (10,1%), els llegums i hortalisses fresques (+8,8%), la carn d'oví (7,5%) i el peix (+7,2%).

En canvi, l'oli i els greixos van continuar a la baixa i van caure un 13,9% de preu respecte de l'any passat, quan estaven disparats.

Dades per demarcacions

Si s'observen les dades per demarcacions, l'IPC anual va disparar-se arreu. A Girona i Tarragona l'IPC va situar-se en el 3,4% i a Lleida i Barcelona van pujar fins al 3%.

El Bages tanca el cicle Àvies del segle XXI amb més de 350 participants

El Bages tanca el cicle Àvies del segle XXI amb més de 350 participants

Regularització de migrants a Espanya: claus de la legalització i la seva publicació al BOE

Regularització de migrants a Espanya: claus de la legalització i la seva publicació al BOE

En marxa les obres de millora dels aparcaments de l'Alzina del Sal·lari i del Coll d'Estenalles al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

En marxa les obres de millora dels aparcaments de l’Alzina del Sal·lari i del Coll d’Estenalles al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

La incidència de la gonorrea es triplica en cinc anys a Espanya entre joves i adolescents

La incidència de la gonorrea es triplica en cinc anys a Espanya entre joves i adolescents

El Parlament recolza la segona flotilla a Gaza amb l'aval de l'esquerra i el rebuig de Vox i el PP

El Parlament recolza la segona flotilla a Gaza amb l’aval de l’esquerra i el rebuig de Vox i el PP

Desapareix la rajola eròtica amb vulves i penis del pont d'obra del canal de la Mina a Manresa

Desapareix la rajola eròtica amb vulves i penis del pont d’obra del canal de la Mina a Manresa

Detinguts tres homes a Solsona per un dur al cotxe eines per cometre robatoris amb força

Detinguts tres homes a Solsona per un dur al cotxe eines per cometre robatoris amb força

PSC i ERC pacten que Barcelona pagui 10 milions per obres per aïllar façanes i canviar finestres en habitatges

PSC i ERC pacten que Barcelona pagui 10 milions per obres per aïllar façanes i canviar finestres en habitatges
