Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Ordenança de patinetsMedicaments més venutsPsicologia a ManresaRosalíaYolanda RamosConcurs de Relats BreusPallissa Sant Vicenç
instagramlinkedin

Sis empreses del Berguedà sol·liciten els serveis d'Acció per reforçar la seva musculatura estratègica

L'agència del Govern i l'ACEB impulsen un taller per conèixer metodologies avançades per transformar el seu model de negoci

Un moment de la jornada

Un moment de la jornada / ACEB

Regió7

Manresa

L'Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) ha celebrat una jornada de treball intensiu amb una vintena d’empreses del territori, centrada en donar-los a conèixer les metodologies més innovadores per potenciar la seva estratègia de creixement, segons ha explicat la mateixa patronal.

La sessió, organitzada amb ACCIÓ (l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat de Catalunya), es va celebrar abans de Setmana Santa, i és la segona fase d'un programa que ja va arrencar el desembre amb una vintena d'empreses. La "utilitat real" d'aquestes jornades, destaca l'ACEB, queda palesa amb les dades: sis de les empreses participants en la primera fase ja han sol·licitat continuar amb els passos següents del servei per rebre acompanyament estratègic i elaborar plans de negoci a mida.

L'interès d'aquestes sis empreses es materialitza en l'accés a un itinerari de finançament que pot superar els 120.000 euros en ajuts directes a través d'ACCIÓ. En una primera fase centrada en el canvi estratègic, les companyies poden rebre fins a 30.000 euros (cobrint el 75 % del cost) per elaborar un pla de negoci amb assessors acreditats que identifiqui noves gammes de producte o mercats. Posteriorment, el programa permet fer el salt cap al canvi estructural, amb una subvenció de fins a 90.000 euros destinada a la implementació real del projecte, incloent-hi despeses clau com l'adquisició de maquinària, la contractació de personal específic o la formació externa necessària per liderar aquesta nova etapa de creixement.

Eines per transformar el propòsit en resultats

La jornada va comptar amb la participació de Joan Martí, director d'Estratègia de Negoci d'ACCIÓ, qui va emmarcar la importància de definir un propòsit clar per assegurar la resiliència empresarial. Posteriorment, el taller es va centrar en oferir eines d'anàlisi pràctica sota el concepte de "Creixement amb propòsit", de la mà de Jordi Conejos, consultor expert en estratègia. Els assistents van pode descobrir palanques estratègiques que permeten a les empreses "no només buscar l'augment de la facturació, sinó fer-ho de manera resilient i connectada amb les demandes actuals del mercat", destaca l'ACEB.

Durant la sessió es van presentar eines pràctiques per aterrar el propòsit corporatiu en objectius de negoci tangibles i es va fer una anàlisi de com integrar l’impacte positiu en l’entorn com un actiu que millora la rendibilitat i la capacitat de retenir talent. A més, l’exemple del cas de l’empresa Cadí, amb la intervenció de la seva CEO Anna Puigcercós, va permetre visualitzar com una cultura d’empresa sòlida pot ser el motor real de l’expansió.

Notícies relacionades

Un teixit empresarial en evolució

Des de l'ACEB es valora molt positivament l’interès d’una vintena d’empreses en aquesta segona sessió. Aquesta col·laboració amb ACCIÓ "facilita que les pimes del Berguedà tinguin al seu abast coneixement estratègic de primer nivell sense sortir de la comarca, obrint la porta a nous plans de finançament i rutes d'expansió internacional", diu la patronal.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
  2. La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
  3. Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
  4. El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
  5. Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
  6. Els moviments migratoris porten 6.000 persones a l’àrea central, el 80% de l’estranger
  7. Tres carreteres afectades per filmacions, aquest dilluns, a la Catalunya central
  8. Els Agents Rurals enxampen un caçador furtiu mentre abatia un teixó a l'Alt Urgell

Sis empreses del Berguedà sol·liciten els serveis d'Acció per reforçar la seva musculatura estratègica

Sis empreses del Berguedà sol·liciten els serveis d'Acció per reforçar la seva musculatura estratègica

La selecció espanyola cau en els dos primers partits del mundial femení d'hoquei gel a Puigcerdà

La selecció espanyola cau en els dos primers partits del mundial femení d'hoquei gel a Puigcerdà

Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic

Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic

L’equip bagenc Basomba Racing debutarà a les 24 Hores de Le Mans

L’equip bagenc Basomba Racing debutarà a les 24 Hores de Le Mans

Masella serà la darrera estació d’esquí dels Pirineus en tancar temporada i allarga l’activitat fins al 3 de maig

Masella serà la darrera estació d’esquí dels Pirineus en tancar temporada i allarga l’activitat fins al 3 de maig

L’Observatori de Castelltallat proposa observar la Lluna en 3D amb una nova edició de 'La Nit de la Lluna'

L’Observatori de Castelltallat proposa observar la Lluna en 3D amb una nova edició de 'La Nit de la Lluna'

L'Avinent Manresa i el CA Igualada clouen la primera jornada del català de clubs amb una victòria per a cadascú

L'Avinent Manresa i el CA Igualada clouen la primera jornada del català de clubs amb una victòria per a cadascú

Mor l'escaladora ferida dissabte a Montserrat després que li caiguessin pedres a sobre mentre feia una via

Mor l'escaladora ferida dissabte a Montserrat després que li caiguessin pedres a sobre mentre feia una via
