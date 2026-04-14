Sis empreses del Berguedà sol·liciten els serveis d'Acció per reforçar la seva musculatura estratègica
L'agència del Govern i l'ACEB impulsen un taller per conèixer metodologies avançades per transformar el seu model de negoci
Regió7
L'Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) ha celebrat una jornada de treball intensiu amb una vintena d’empreses del territori, centrada en donar-los a conèixer les metodologies més innovadores per potenciar la seva estratègia de creixement, segons ha explicat la mateixa patronal.
La sessió, organitzada amb ACCIÓ (l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat de Catalunya), es va celebrar abans de Setmana Santa, i és la segona fase d'un programa que ja va arrencar el desembre amb una vintena d'empreses. La "utilitat real" d'aquestes jornades, destaca l'ACEB, queda palesa amb les dades: sis de les empreses participants en la primera fase ja han sol·licitat continuar amb els passos següents del servei per rebre acompanyament estratègic i elaborar plans de negoci a mida.
L'interès d'aquestes sis empreses es materialitza en l'accés a un itinerari de finançament que pot superar els 120.000 euros en ajuts directes a través d'ACCIÓ. En una primera fase centrada en el canvi estratègic, les companyies poden rebre fins a 30.000 euros (cobrint el 75 % del cost) per elaborar un pla de negoci amb assessors acreditats que identifiqui noves gammes de producte o mercats. Posteriorment, el programa permet fer el salt cap al canvi estructural, amb una subvenció de fins a 90.000 euros destinada a la implementació real del projecte, incloent-hi despeses clau com l'adquisició de maquinària, la contractació de personal específic o la formació externa necessària per liderar aquesta nova etapa de creixement.
Eines per transformar el propòsit en resultats
La jornada va comptar amb la participació de Joan Martí, director d'Estratègia de Negoci d'ACCIÓ, qui va emmarcar la importància de definir un propòsit clar per assegurar la resiliència empresarial. Posteriorment, el taller es va centrar en oferir eines d'anàlisi pràctica sota el concepte de "Creixement amb propòsit", de la mà de Jordi Conejos, consultor expert en estratègia. Els assistents van pode descobrir palanques estratègiques que permeten a les empreses "no només buscar l'augment de la facturació, sinó fer-ho de manera resilient i connectada amb les demandes actuals del mercat", destaca l'ACEB.
Durant la sessió es van presentar eines pràctiques per aterrar el propòsit corporatiu en objectius de negoci tangibles i es va fer una anàlisi de com integrar l’impacte positiu en l’entorn com un actiu que millora la rendibilitat i la capacitat de retenir talent. A més, l’exemple del cas de l’empresa Cadí, amb la intervenció de la seva CEO Anna Puigcercós, va permetre visualitzar com una cultura d’empresa sòlida pot ser el motor real de l’expansió.
Un teixit empresarial en evolució
Des de l'ACEB es valora molt positivament l’interès d’una vintena d’empreses en aquesta segona sessió. Aquesta col·laboració amb ACCIÓ "facilita que les pimes del Berguedà tinguin al seu abast coneixement estratègic de primer nivell sense sortir de la comarca, obrint la porta a nous plans de finançament i rutes d'expansió internacional", diu la patronal.
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- Els moviments migratoris porten 6.000 persones a l’àrea central, el 80% de l’estranger
- Tres carreteres afectades per filmacions, aquest dilluns, a la Catalunya central
- Els Agents Rurals enxampen un caçador furtiu mentre abatia un teixó a l'Alt Urgell