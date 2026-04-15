Controlador aeri: la professió que ofereix sous de fins a 250.000 euros en grans ciutats com Barcelona
Els incentius salarials per torns nocturns, festius, hores extres o responsabilitat contribueixen al fet que els controladors aeris a Espanya puguin rebre sous molt elevats
Alejandro Navarro
Davant la situació del mercat laboral a Espanya, són molts els treballadors que es pregunten quins sectors professionals poden ser més rendibles, tant per les condicions laborals com pel salari i les obligacions que comporten. Tot i així, sempre apareixen casos cridaners com el de la professió de controlador aeri.
Grans sous en aeroports de grans ciutats
Aquesta professió s’ha convertit en una peça clau per al bon funcionament del transport aeri, que al seu torn és recompensada amb salaris elevats en comparació amb la resta de feines. De fet, en grans ciutats com Madrid i Barcelona, el sou dels controladors aeris pot arribar als 250.000 euros anuals.
Tanmateix, aquest no és el sou habitual que se sol percebre, sinó més aviat el resultat de factors com l’experiència, la responsabilitat, els torns laborals i la càrrega de treball en contextos de gran activitat, en què és imprescindible estar preparat.
Un alt grau de responsabilitat a canvi d’incentius econòmics
Cal tenir clar que es considera una de les feines més exigents del món. Bàsicament, és una professió que requereix un nivell de formació molt específic, capacitat de concentració constant i una gran tolerància a l’estrès. Per això, cada decisió té un impacte directe en la seguretat de centenars i milers de persones, tant passatgers com tripulació de vol.
En aquest cas, el que es busca és correspondre el grau de responsabilitat amb el sou rebut. Tot i que no tots els salaris de controlador arriben a aquests nivells, si es treballa en grans aeroports i es compta amb molts anys d’experiència, les xifres poden acostar-s’hi mitjançant incentius salarials per torns nocturns, festius, hores extres o responsabilitat.
Tipus de controlador aeri i requisits de formació
Actualment, el sistema aeri espanyol reconeix diferents tipus de controladors, que poden variar en funció de les tasques específiques i les responsabilitats:
- Controlador de Torre (TWR): aquests professionals operen des de la torre de control de l’aeroport. Entre les seves funcions, supervisen l’enlairament, l’aterratge i el moviment de les aeronaus a les pistes i carrers de rodatge. Al seu torn, es divideix en dos grups:
- Controlador d’autoritzacions (DEL): gestiona els plans de vol abans de l’inici
- Controlador de terra (GND): guia les aeronaus pels carrers de rodatge
- Controlador d’Aproximació (APP): aquests experts gestionen les aeronaus durant les fases crítiques d’aproximació i sortida de l’aeroport, coordinant la seqüència d’entrada per aterrar o la sortida de la ruta.
- Controlador de Ruta o Àrea (ACC): són responsables del trànsit aeri quan les aeronaus es troben en fase de creuer, és a dir, mentre volen per l’espai aeri entre diferents aeroports. D’aquesta manera, gestionen el trànsit en àrees extenses del territori nacional.
D’altra banda, la normativa estableix requisits fonamentals per accedir al lloc de treball, exigint una edat mínima de 18 anys i no haver assolit l’edat de jubilació (65 anys). Pel que fa a la procedència, cal tenir la nacionalitat espanyola, ser ciutadà d’un Estat membre de la Unió Europea o ser familiar d’un ciutadà europeu. A més, també hi poden accedir persones estrangeres amb residència legal a Espanya.
Pel que fa a les condicions formatives, s’exigeix un títol de Batxillerat o equivalent, ja sigui BUP, Formació Professional de segon grau (FP II), Tècnic Superior de Formació Professional, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. A més, també cal complir els requisits lingüístics, acreditant un domini de l’anglès amb un nivell mínim de C1, segons estableix el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR).
