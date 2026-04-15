L'audiència de Regió7 creix el 23% i arriba als 27.000 lectors diaris de l'edició impresa

L'increment del públic del paper coincideix amb l'augment d'usuaris a internet, amb pics que superen els 110.000 per jornada

Diaris de Regió7 publicats els darrers dies / Enric Badia

La quantitat de lectors de Regió7 en la seva edició impresa s'ha incrementat un 23% durant el primer semestre de 2026, de manera que el rotatiu de referència a la Catalunya central ha passat de tenir una audiència de 22.000 persones durant l'últim trimestre de l'any passat a les 27.000 actuals, segons les dades que ha fet públiques l'Estudi General de Mitjans (EGM).

Aquest augment coincideix amb el creixement que ha experimentat el diari a internet. Així, la mitjana del públic de www.regio7.cat es va situar el segon semestre del curs passat entre les 60.000 i les 70.000 persones, magnituds que es mantenen en l'actualitat, amb pics d'usuaris per jornada que superen els 110.000 i més del doble pel que fa a les pàgines vistes.

Les dades del darrer EGM demostren que la premsa diària guanya audiència, en concret, un 1,2% respecte al control anterior, i arriba als 5,4 milions de lectors per jornada a tot l'Estat. La xifra global de Prensa Ibérica, el grup editor de Regió7, es manté en 2,3 milions de lectors. Això li permet assolir un 24% d'abast sobre el total lectors de diaris.

Quant a les capçaleres d'informació general de Prensa Ibérica, com Regió7, El Periódico de Catalunya, Diari de Girona i una vintena més de rotatius, conserven en conjunt la segona posició del rànquing estatal, amb un 23% d'abast, només per darrere de Vocento.

