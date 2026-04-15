L'import mitjà de l'habitatge venut a Manresa es dispara el 42% des de la pandèmia
El primer mes de l'any es van registrar 85 operacions, xifra que, si es mantingués el ritme mensual, permetria superar el miler i fregar les 1.186 amb què es va tancar el 2025
L'import mitjà de les operacions de compravenda d'habitatges a la capital del Bages ha crescut el 42% des del 2019, segons les dades del Portal Estadístic del Notariat . Així, si fa set anys, l'exercici anterior a la pandèmia per covid-19, el preu mitjà dels habitatges venuts va ser de 92.528 euros, el gener d'enguany s'ha situat en els 131.818 euros. Si la comparativa s'allarga fins al 2015, el primer any que presenta dades el nou portal estadístic dels notaris catalans, l'increment de l'import ha estat del 57%. En relació a la mitjana del 2025, l'increment del preu mitjà ha estat del 4,7%. Tanmateix, els 131.818 euros del gener suposen el 7,6% menys que el valor registrat el mes de desembre de l'any passat.
Quant a les compravendes, aquest gener ha començat a bon ritme per equiparar-se a les de l'any passat. Així, el primer mes de l'any es van registrar 85 operacions, xifra que, si es mantingués el ritme mensual, permetria superar el miler i fregar les 1.186 amb què es va tancar el 2025. De fet, l'any passat es va assolir la xifra més alta d'operacions des del 2015, any des del qual gairebé es van triplicar les compravendes.
En relació al desembre de l'any passat, el nombre d'operacions es va reduir a la meitat. Però el desembre és el mes de l'any que més compravendes es tanquen, i el gener sempre és un mes fluix per a l'activitat immobiliària. En relació als anteriors dotze mesos, només al març, al maig i a l'agost es van fer menys operacions que al mes de gener d'enguany.
Amb tot, el preu va començar al mes de gener un mica per sota de la mitjana del 2025. Així, si l'any passat es registrava un premi mitjà del metre quadrat construït de 1.347 euros, el primer mes d'enguany es tancava amb un preu de 1.317 euros, segons l'estadística notarial. Aquest valor suposa el 78,7% més que el 2015, i el 33% més que l'any previ a la pandèmia de covid.
Segons l'estadística notarial, l'import mitjà de gener del 2025 a gener del 2026 ha estat a la capital del Bages de 127.085 euros. En aquest període s'han fet 1.183 compravendes, mentre que el premi mitjà del metre quadrat construït s'ha situat en 1.346 euros.
Entre el febrer del 2025 i el gener d'enguany, la taxa de variació dels preus s'ha situat a la capital del Bages en el 2,27%. Del conjunt d'habitatges venuts, de 94 metres quadrats de mitjana de superfície, el 89,1% eren de segona mà, i el 92,73% eren pisos. Del total d'operacions, el 78,7% les van fer persones físiques, segons revela l'estadística notarial, que afegeix que en aquest període, pràcticament el 30% de les operacions les van signar compradors d'entre 31 i 40 anys, i el 23%, d'entre 41 i 50 anys. Els menors de 31 van protagonitzar el 21,5% de les operacions, mentre que els majors de 50 van sumar-ne el 25%. La mitjana d'edat de les persones compradores es va situar, en el conjunt del 2025, en els 40 anys, tres més que el 2024, que va ser la mitjana més baixa dels del 2014, segons l'estadística notarial. La segona mitjana més baixa d'edat en aquests dotze anys va ser justament la de l'any passat.
Quant a la nacionalitat dels compradors, el 15,18% van ser estrangers.D'aquests, el 35% van ser marroquins, la nacionalitat estrangera més activa al mercat immobiliari de la capital del Bages. Els van seguir els romanesos, amb el 9,38% de les operacions d'estrangers, i els xinesos, amb el 4,38%. L'1,25% de les operacions totals fetes per persona de nacionalitat no espanyola eren no residents a la ciutat.
Subscriu-te per seguir llegint
