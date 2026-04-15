El mas Morera continua en venda: així és la mansió modernista de Manresa que Rauw Alejandro va comprar per a Rosalía
L'habitatge modernista continua a l’aparador immobiliari per 2,2 milions d’euros
Quatre anys després de la seva compra per part de Rauw Alejandro per a Rosalía, el mas Morera de Manresa continua a la venda. La mansió havia de ser el regal de noces de Rauw a l'artista de Sant Esteve Sesrovires, atès que la cantant té lligams sentimentals amb la capital del Bages. Tot i això, la relació es va trencar de manera sobtada i no van tenir temps de fer-hi més que algunes efímeres escapades romàntiques. La casa va ser adquirida pel portorriqueny el 2022, i a començaments de l'any passat ja estava a la venda. Busca comprador i segueix pel mateix preu inicial: 2,2 milions d'euros.
El mas és descrit a Idealista.com "una joia del modernisme situada a l'Anella Verda de Manresa" i recorda que. La casa, que formava part del predi propietat del convent manresà de Sant Domènec, "va ser transformada", continua la descripció, "en una residència senyorial el 1905 per l'empresari Josep Portabella i Cots i l'arquitecte Ignasi Oms i Ponsa".
Construïda en una parcel·la de més de 150.000 metres quadrats, té una desena d'habitacions, banys modernistes, sales àmplies, sala de jocs, celler, un jardí amb piscina, una sagristia i cavallerisses, i "ofereix un ambient de luxe i esplendor", diu la web. Amb una superfície construïda de 3.125 m² i una vista panoràmica de Montserrat, "aquesta finca és una exclusiva propietat que el seduirà amb la seva història i arquitectura", insisteix el portal immobiliari, que apunta que "és molt més que una casa; és un llegat arquitectònic que combina l'elegància del modernisme amb la majestuositat del seu entorn natural". Un "propietat única", doncs, que "no només ofereix una llar de luxe, sinó una experiència de vida inigualable, envoltada d'història, bellesa i exclusivitat
