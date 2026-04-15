Nit del Comerç
El teu comerç de Manresa celebra 50, 75 o 100 anys? Et volem reconèixer
La Nit del Comerç, que se celebrarà el 6 de juliol, vol premiar la trajectòria dels establiments que formen part de la història viva de la capital del Bages
Regió7
Els comerços manresans que aquest 2026 arribin als 50, 75 o 100 anys d’activitat tindran l’oportunitat de rebre un reconeixement en el marc de la Nit del Comerç. L’esdeveniment, organitzat per l'Ajuntament de Manresa, Regió7 i Prensa Ibérica, amb el suport de la Diputació de Barcelona, arriba enguany a la quarta edició i se celebrarà el 6 de juliol a les 8 del vespre al pati del Teatre Kursaal de Manresa.
El període per presentar les candidatures està obert des d’avui mateix i fins al 10 de maig i es pot fer a través d’aquest formulari. Els comerciants que compleixin els requisits hauran d’omplir el formulari d’inscripció i aportar, a més de les dades generals de l’establiment, la documentació necessària per acreditar-ne l’antiguitat. Tots els comerços que validin correctament que aquest any celebren 50, 75 o 100 anys seran distingits.
A més, la Nit del Comerç també reconeixerà altres iniciatives i trajectòries destacades amb guardons al comerç emblemàtic, a la innovació i creativitat, als nous establiments, a les botigues amb encant, al millor tracte al client i enguany, com a novetat, també s'entregarà un premi al Comerç Verd, que reconeix els comerços compromesos amb la sostenibilitat i el consum responsable, i un altres a la Parada de Mercat amb Encant, que distingeix les parades que destaquen per la seva presentació, atenció al client i capacitat d’innovar. Aquests premis seran concedits per un jurat professional.
