Nit del Comerç

El teu comerç de Manresa celebra 50, 75 o 100 anys? Et volem reconèixer

La Nit del Comerç, que se celebrarà el 6 de juliol, vol premiar la trajectòria dels establiments que formen part de la història viva de la capital del Bages

Celebració de la Nit del Comerç de l'any passat al pati del Kursaal / Arxiu/Mireia Arso

Els comerços manresans que aquest 2026 arribin als 50, 75 o 100 anys d’activitat tindran l’oportunitat de rebre un reconeixement en el marc de la Nit del Comerç. L’esdeveniment, organitzat per l'Ajuntament de Manresa, Regió7 i Prensa Ibérica, amb el suport de la Diputació de Barcelona, arriba enguany a la quarta edició i se celebrarà el 6 de juliol a les 8 del vespre al pati del Teatre Kursaal de Manresa.

El període per presentar les candidatures està obert des d’avui mateix i fins al 10 de maig i es pot fer a través d’aquest formulari. Els comerciants que compleixin els requisits hauran d’omplir el formulari d’inscripció i aportar, a més de les dades generals de l’establiment, la documentació necessària per acreditar-ne l’antiguitat. Tots els comerços que validin correctament que aquest any celebren 50, 75 o 100 anys seran distingits.

A més, la Nit del Comerç també reconeixerà altres iniciatives i trajectòries destacades amb guardons al comerç emblemàtic, a la innovació i creativitat, als nous establiments, a les botigues amb encant, al millor tracte al client i enguany, com a novetat, també s'entregarà un premi al Comerç Verd, que reconeix els comerços compromesos amb la sostenibilitat i el consum responsable, i un altres a la Parada de Mercat amb Encant, que distingeix les parades que destaquen per la seva presentació, atenció al client i capacitat d’innovar. Aquests premis seran concedits per un jurat professional.

