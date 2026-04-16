Catalunya és la segona comunitat de l'Estat amb la llista d'espera més llarga per operar-se
Prop de 46.600 persones estan pendents de rebre una intervenció de traumatologia
ACN
Catalunya és la segona comunitat autònoma de l'Estat amb la llista d'espera més llarga per operar-se amb 197.768 persones, només per darrere d'Andalusia on n'hi ha 199.950. En tercer lloc, se situa Madrid amb 80.525 persones i en quarta posició el País Valencià amb 51.600. Per especialitats, a Catalunya és on més gent està esperant rebre una intervenció de traumatologia (46.597 persones davant les 42.247 d'Andalusia). Les llistes d'espera catalanes també són les més llargues en cirurgia general i de digestiu (41.399 persones davant les 31.891 d'Andalusia), en ginecologia (8.620 contra 7.681), en angiologia i cirurgia vascular (6.874 contra 4.431) i en cirurgia pediàtrica (4.671 contra 3.046).
Segons les dades facilitades pel Ministeri de Sanitat, corresponents al segon semestre del 2025, al conjunt de l'Estat hi havia, el 31 de desembre, 853.509 persones esperant per ser operades pel sistema públic de salut, un 0,8% més que en el mateix termini de l'any anterior i 20.781 persones més que a finals del primer semestre.
Les dades també posen de manifest que el temps d'espera mig per a la intervenció era de 121 dies al conjunt de l'Estat, 5 dies menys que un any enrere però 3 dies més que a finals de juny del 2025.
També en l'àmbit estatal, per especialitats la cirurgia plàstica és la que obliga el pacient a esperar més, una mitjana de 269 dies, seguida de la neurocirurgia (172), angiologia i cirurgia vascular (151) i otorrinolaringologia (141).
