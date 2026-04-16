Incertesa aranzelària
L’"efecte Trump" colpeja les exportacions espanyoles als Estats Units a l’inici del 2026
Amèrica del Nord registra el pitjor saldo per mercats en el primer trimestre a l’Encuesta de Coyuntura de la Exportación, tot i que les empreses preveuen una millora a curt termini
Pablo Gallén
L’activitat exportadora espanyola cap als Estats Units va arrencar el 2026 amb senyals de deteriorament. L’Enquesta de Conjuntura de l'Exportació que ha publicat aquest dijous el Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa corresponent al primer trimestre mostra que Amèrica del Nord va ser el mercat amb pitjor evolució de la cartera de comandes, amb un saldo negatiu de 16,4 punts, el més desfavorable entre totes les grans àrees geogràfiques analitzades. El resultat reflecteix un retrocés clar de la demanda en una de les destinacions extracomunitàries més rellevants per a les empreses espanyoles per la incertesa comercial generada pels aranzels aprovats pel president dels Estats Units, Donald Trump, i els seus reiterats atacs al Govern.
Darrere d’aquest balanç pesa l’augment de les respostes que apunten a una caiguda de les comandes. Entre les empreses que exporten a Amèrica del Nord, el 33,9% assegura que la seva cartera va baixar en el primer trimestre, davant del 17,7% que indica una millora, mentre que el 47,4% la considera estable. El contrast situa aquesta regió per darrere de la UE, Llatinoamèrica, Àfrica i fins i tot Oceania a l’arrencada de l’any.
Els Estats Units concentren, a més, gairebé tot el pes comercial d’aquesta àrea. El 88,3% de les empreses espanyoles que venen a Amèrica del Nord exporta als EUA, molt per sobre del Canadà, que apareix amb un 35,5%. Aquesta dada confirma que l’evolució del mercat nord-americà condiciona de manera decisiva el comportament de les vendes espanyoles a la regió.
Malgrat el sotrac del primer trimestre, les perspectives immediates són una mica menys pessimistes. Per als pròxims tres mesos, el saldo de previsions per a Amèrica del Nord torna a terreny positiu i se situa en 3,4 punts. El 24,5% de les empreses espera un augment de la cartera de comandes, davant del 21,2% que anticipa una caiguda, mentre que el 52,4% preveu estabilitat.
La cartera de comandes continua en negatiu
El context general de l’exportació espanyola ofereix una imatge més temperada. L’indicador sintètic d’activitat exportadora (ISAE) va millorar fins a 2,6 punts en el primer trimestre del 2026, per sobre del 0,9 registrat al tancament del 2025. Tanmateix, la cartera total de comandes va continuar mostrant debilitat, amb un balanç general de -4,7, cosa que suggereix que la millora agregada conviu amb focus de fragilitat en mercats concrets, com el nord-americà.
L’enquesta també apunta a un entorn exterior encara exigent per a les empreses exportadores. Entre els factors amb influència negativa sobre l’activitat destaquen la competència en preus, assenyalada pel 64,2% dels enquestats, el preu de les matèries primeres, amb un 61,7%, i l’evolució de la demanda externa, esmentada pel 39,6%. Aquest marc ajuda a explicar la debilitat de les comandes en destinacions més exposades al refredament comercial internacional.
En paral·lel, l’ocupació vinculada a l’exportació mostra una evolució més continguda. El balanç actual de contractació en tasques exportadores es va situar en -2,2 en el primer trimestre, mentre que les expectatives a tres mesos amb prou feines arriben al 0,8. La dada reforça la idea que les empreses afronten el començament del 2026 amb prudència, a l’espera que la millora prevista en mercats com els Estats Units es tradueixi en noves comandes.
