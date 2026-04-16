Pa artesanal
Ni la barra barata és tan barata ni el pa artesà és tan car: així canvia tot al mirar el preu real
Els professionals artesanals veuen que als consumidors cada vegada els importa menys pagar més per un producte de més qualitat
Clara Dalmau Merencio
Tot i que molta gent prefereix consumir el pa de massa mare, ja que és lliure de tot procés industrial, els preusno fomenten la compra... o això és el que es pensa.
No obstant, que el preu del pa artesanal tripliqui el que es troba als supermercats té una explicació.
UCO Bakery és una fleca de Palma de Mallorca (illes Balears) que produeix exclusivament pans artesans amb matèries primeres locals i ecològiques de petits productors. Gus i Katherine la van fundar el 2018 i avui dia ja compten amb quatre botigues a tota la ciutat.
L’‘influencer’ i emprenedor Adrián G. Martin ha visitat una d’aquestes fleques per conèixer el perquè de la diferència de preus i saber si val la pena apostar per un pa de massa mare.
Més de 30 hores de fermentació
El preu del pa artesanal d’UCO Bakery se situa entre els 6 i els 10 euros. La diferència entre un pa de massa mare i un de processat en una indústria fornera està en el procés d’elaboració d’aquests.
Gus explica que, mentre que un pa de supermercat es fermenta un màxim de tres hores, gràcies a productes químics com el llevat, un pa artesanal necessita una fermentació de més de 30 hores de manera natural.
Totes aquestes hores permeten que la massa mare faci la seva feina: reduir el gluten de la massa, adquirint proteïna perquè sigui molt més fàcil de digerir per al consumidor. I és que, a més d’una millor digestió, el pa artesanal dura fins a una setmana en perfecte estat i el seu sabor és més potent.
Hores i hores d’elaboració
A l’obrador, després de la fermentació de la massa, el procés continua. S’ha de barrejar aquesta massa amb aigua, farina i sal. En el cas d’UCO Bakery, s’utilitzen farina de tipus integral i ecològica, i sembrada a Mallorca. L’aigua és mineral de la serra de Tramuntana (illes Balears) i la sal marina és d’Es Trenc (Mallorca).
Tots aquests ingredients s’integren en una pastadora i la massa es deixa reposar unes tres o quatre hores a temperatura ambient. Una vegada llesta, es dona forma a la massa, per després tornar a deixar reposar-la durant tota una nit en una cambra freda (semblant a una nevera molt gran). Finalment, ja es pot enfornar i posar a la venda.
Aquest procés és llarg i requereix molta paciència, a més de tots els recursos tant humans com materials que es necessiten perquè el pa es faci com s’ha de fer.
¿Són realment els pans dels supermercats més barats?
La Katherine assegura que gairebé cap client qüestiona els preus dels seus pans, ja que el públic entén la qualitat del producte que està comprant. A més, és important remarcar que els preus del pa industrial no són realment tan barats com sembla.
El preu dels supermercats és, a diferència de fleques com l’UCO Bakery, per uns 100 grams. És cert que una barra de pa es pot adquirir per poc més d’un euro; no obstant, quan es converteix el preu al quilo com ho fan les fleques artesanals, pot arribar a costar des de 8 fins a 11 euros, raona la propietària de l’UCO.
És a dir, que si els supermercats venguessin el pa en quantitats d’un quilo, el preu seria molt similar al de les fleques artesanals i, fins i tot, més elevat. L’Adrián mostra, per exemple, que en un supermercat el pa blanc, el més clàssic, es ven a 1,25 euros la barra, però en costaria 5 si es vengués un quilo.
El pa no engreixa
A més, la Katherine explica que cada vegada veuen menys competència amb el pa industrial. «Cada vegada se sap més sobre microbiota [microorganismes que ajuden a la digestió] i processos industrialitzats, es llegeix més etiquetes», expressa.
Per això, fleques artesanals com la seva augmenten el nombre de clients perquè els consumidors prefereixen pagar més però menjar un pa de més qualitat. A més, també s’ha aconseguit que la població sigui més conscient dels mites falsos que es diuen sobre aquest producte. El pa, almenys l’artesanal, no engreixa per si mateix. De fet, els nutricionistes recomanen mantenir-ne el consum en totes les dietes, amb una ingesta diària de 100 a 250 grams.
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- Un operatiu dels Mossos al centre de Sant Fruitós causa alarma entre els veïns
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona